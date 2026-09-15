Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
Palmeiras ganó el primer chico y llega en alza a Quito, donde buscará meterse nuevamente en las semifinales de la Copa Libertadores. Los detalles en la nota.
Liga de Quito y Palmeiras se miden este miércoles, desde las 19, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium y definirá el último clasificado a la semifinal del máximo certamen continental.
El conjunto ecuatoriano llega a la revancha después de perder 1-0 ante Palmeiras en Brasil, por lo que está obligado a remontar para continuar en carrera. En su última presentación, igualó 1-1 ante Deportivo Cuenca por la LigaPro y ahora buscará hacerse fuerte como local para revertir la serie.
Por su parte, el "Verdão" llega en alza después de vencer 2-0 a San Pablo por el Brasileirao y se encuentra a dos puntos del Flamengo, líder del campeonato. El equipo dirigido por Abel Ferreira cuenta con la ventaja obtenida en la ida y sabe que un empate le alcanzará para meterse entre los cuatro mejores de la Libertadores.
El ganador de esta serie enfrentará en las semifinales al vencedor del cruce entre Fluminense y Platense, que tendrá su revancha este martes en Vicente López después del 2-0 conseguido por el conjunto brasileño en la ida.
Formaciones de Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores
- Liga de Quito: Gonzalo Valle; Marcello Weigandt, Richard Mina, Ricardo Adé, Jhoanner Chávez; Fernando Cornejo, Óscar Zambrano, Lucas Romero; Janner Corozo, Michael Estrada, Lisandro Alzugaray. DT: Gustavo Álvarez.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Barboza; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Piquerez; Jhon Arias; José Manuel López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Rodrigo Paz Delgado.
Árbitro: Wilmar Roldán.
VAR: David Rodríguez.
TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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