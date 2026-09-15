Corinthians vs. Estudiantes por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

El "Pincha" llega a la revancha después de igualar 1-1 en La Plata, donde se puso en ventaja a través de Alexis Castro, pero no pudo sostener el resultado y el conjunto brasileño alcanzó el empate en el segundo tiempo. En el ámbito local, el equipo dirigido por Alexander Medina viene de vencer 2-1 a Platense, resultado que le permitió recuperarse de la derrota ante Vélez y volver a sumar confianza antes de la definición continental.