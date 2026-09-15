Corinthians vs. Estudiantes por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
Tras el empate registrado en La Plata, el "Pincha" buscará dar el golpe en Brasil y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores. Los detalles en la nota.
Corinthians y Estudiantes de La Plata juegan este miércoles, desde las 21.30, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en la Neo Química Arena, será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium y definirá al rival de Flamengo o Independiente del Valle en las semifinales.
El "Pincha" llega a la revancha después de igualar 1-1 en La Plata, donde se puso en ventaja a través de Alexis Castro, pero no pudo sostener el resultado y el conjunto brasileño alcanzó el empate en el segundo tiempo. En el ámbito local, el equipo dirigido por Alexander Medina viene de vencer 2-1 a Platense, resultado que le permitió recuperarse de la derrota ante Vélez y volver a sumar confianza antes de la definición continental.
Por su parte, el "Timão" arriba con la obligación de ganar para avanzar directamente a las semifinales, ya que un nuevo empate llevará la serie a los penales. El equipo de Fernando Diniz atraviesa un momento complicado en el Brasileirao: viene de perder 2-1 ante Flamengo y acumula cinco derrotas consecutivas en el certamen.
Formaciones de Corinthians vs. Estudiantes por la Copa Libertadores
- Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Charles, Alex Menezes, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César, Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: Neo Química Arena.
Árbitro: Jesús Valenzuela.
VAR: Juan Soto.
TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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