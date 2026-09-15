La contundente elección de Simeone para el Balón de Oro: "Messi, sin ninguna duda"

La declaración se produce en un momento en el que el debate por el próximo Balón de Oro está especialmente abierto. Entre los nombres que aparecen vinculados a la pelea por el premio figuran Yamal, Mbappé, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé.

Rodri, además, llega como el último ganador del galardón y aparece nuevamente entre los futbolistas que buscan quedarse con el reconocimiento. La definición final, de todos modos, llegará recién con la ceremonia.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

La próxima edición del Balón de Oro tendrá lugar el lunes 26 de octubre de 2026, desde las 17 de la Argentina. La ceremonia contará con una particularidad respecto de las ediciones anteriores: Londres será el escenario elegido para una gala que tradicionalmente se desarrolla en Francia.

El cambio de sede funcionará también como homenaje a Sir Stanley Matthews, quien fue el primer ganador del Balón de Oro en 1956. Aunque todavía resta la confirmación oficial del escenario, el London Palladium aparece como el lugar previsto para recibir a los protagonistas de la jornada.

La organización estará a cargo de France Football junto con la UEFA y, además del premio masculino, se entregarán reconocimientos correspondientes al fútbol femenino y otras categorías individuales.

Los cracks que competirán por el Balón de Oro masculino