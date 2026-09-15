La contundente elección de Simeone para el Balón de Oro: "Messi, sin ninguna duda"
El entrenador del Atlético de Madrid fue consultado por Lamine Yamal y Kylian Mbappé, pero no dudó en señalar al capitán argentino como su candidato para quedarse con el máximo premio individual.
La carrera por el Balón de Oro 2026 comenzó a tomar temperatura a medida que se acerca la ceremonia y Diego "Cholo" Simeone dejó una definición que rápidamente llamó la atención. El entrenador del Atlético de Madrid fue consultado sobre quién considera que es el mejor futbolista del mundo y quién debería quedarse con el prestigioso reconocimiento.
La pregunta estaba relacionada con unas declaraciones de Lamine Yamal, quien había mencionado al propio español y a Kylian Mbappé como los dos mejores jugadores de la actualidad. Sin embargo, el Cholo no siguió esa línea y eligió directamente a Lionel Messi.
“Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, con la edad que tiene, ninguna duda. Messi”, respondió Simeone durante la conferencia de prensa previa al partido que el Colchonero disputará ante Osasuna por la sexta fecha de LaLiga.
La contundencia de la respuesta no dejó demasiado margen para la interpretación. El técnico argentino colocó al rosarino por encima de los nombres que actualmente aparecen entre los principales candidatos al premio.
Los argumentos del Cholo Simeone para elegir a Lionel Messi
Simeone fundamentó su elección en dos aspectos concretos: el rendimiento de Messi en el Mundial y su edad. Para el entrenador del Atlético de Madrid, la actuación que tuvo el argentino en la máxima competencia internacional vuelve todavía más significativa su candidatura.
La declaración se produce en un momento en el que el debate por el próximo Balón de Oro está especialmente abierto. Entre los nombres que aparecen vinculados a la pelea por el premio figuran Yamal, Mbappé, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé.
Rodri, además, llega como el último ganador del galardón y aparece nuevamente entre los futbolistas que buscan quedarse con el reconocimiento. La definición final, de todos modos, llegará recién con la ceremonia.
¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?
La próxima edición del Balón de Oro tendrá lugar el lunes 26 de octubre de 2026, desde las 17 de la Argentina. La ceremonia contará con una particularidad respecto de las ediciones anteriores: Londres será el escenario elegido para una gala que tradicionalmente se desarrolla en Francia.
El cambio de sede funcionará también como homenaje a Sir Stanley Matthews, quien fue el primer ganador del Balón de Oro en 1956. Aunque todavía resta la confirmación oficial del escenario, el London Palladium aparece como el lugar previsto para recibir a los protagonistas de la jornada.
La organización estará a cargo de France Football junto con la UEFA y, además del premio masculino, se entregarán reconocimientos correspondientes al fútbol femenino y otras categorías individuales.
Los cracks que competirán por el Balón de Oro masculino
- Vitinha
- Vinicius Jr.
- Dayot Upamecano
- Ferrán Torres
- William Saliba
- Fabián Ruiz
- Rodri
- Declan Rice
- Julián Quiñónez
- William Pacho
- Michael Olise
- Joao Neves
- Lionel Messi
- Nuno Mendes
- Kylian Mbappé
- Lautaro Martínez
- Marquinhos
- Sadio Mané
- Lamine Yamal
- Khvicha Kvaratskhelia
- Harry Kane
- Achraf Hakimi
- Erling Haaland
- Gabriel
- Bruno Fernandes
- Luis Díaz
- Ousmane Dembélé
- Marc Cucurella
- Pau Cubarsí
- Jude Bellingham
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