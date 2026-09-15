El gesto inédito de Lionel Messi con Boca en 2018 que reveló un exjugador xeneize

“Messi mandó camisetas para todos los jugadores de Boca y después nos invitó a cenar a todos, fuimos al restaurante de él. Él no estaba pero dejó todo pagado” - Leo Jara contó una gran anécdota de cuando Boca jugó el Joan Gamper ante Barcelona https://t.co/6p3xmFIXyo pic.twitter.com/vglzZSkttP — PaseClave (@paseclave__) September 14, 2026

El gesto de Lionel Messi con Boca en el Trofeo Joan Gamper 2018

La atención del diez no concluyó con el reparto de indumentaria deportiva en el vestuario. Según detalló el propio Jara, los futbolistas del equipo argentino fueron agasajados en el local gastronómico del capitán de la Selección Argentina. "Fuimos al restaurante de él a comer juntos. Él no estaba pero dejó todo pagado", explicó el futbolista sobre la experiencia vivida en tierras catalanas.