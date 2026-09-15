El gesto inédito de Lionel Messi con Boca en 2018 que reveló un exjugador xeneize
Leonardo Jara rompió el silencio tras varios años y detalló la sorpresiva actitud que tuvo la Pulga con el plantel del club de La Ribera luego del Trofeo Joan Gamper.
El 15 de agosto de 2018, Boca se midió ante Barcelona en el Camp Nou por la tradicional Copa Joan Gamper. Aquella tarde en Cataluña terminó en victoria 3-0 para el conjunto local, pero lo más llamativo de la jornada no se dio sobre el terreno de juego, sino en las horas posteriores al silbatazo final.
Más de ocho años después de aquel compromiso, Leonardo Jara reveló un insólito detalle sobre la actitud que tuvo el astro rosarino con el plantel azul y oro. El exlateral derecho xeneize contó que la Pulga no solo tuvo la predisposición de repartir indumentaria entre sus colegas, sino que llevó la atención a un nivel superior.
"¿La mejor camiseta que tengo? La de Messi, cuando en 2018 jugamos entre Boca y Barcelona. Mandó camisetas para todos los jugadores y después nos invitó a cenar a todos", relató el defensor durante una entrevista brindada a Rambla Stream.
El gesto de Lionel Messi con Boca en el Trofeo Joan Gamper 2018
La atención del diez no concluyó con el reparto de indumentaria deportiva en el vestuario. Según detalló el propio Jara, los futbolistas del equipo argentino fueron agasajados en el local gastronómico del capitán de la Selección Argentina. "Fuimos al restaurante de él a comer juntos. Él no estaba pero dejó todo pagado", explicó el futbolista sobre la experiencia vivida en tierras catalanas.
En lo estrictamente deportivo, el cruce finalizó con un marcador holgado a favor de los blaugranas con tantos de Malcom, Rafinha y el propio Messi, quien anotó el segundo grito de la jornada. Dicho cotejo tuvo además una carga simbólica fuerte para el 10, dado que significó su estreno formal como primer capitán ante la afición culé tras la partida de Andrés Iniesta.
El recuerdo permaneció guardado en la intimidad de los protagonistas hasta la actualidad, consolidando la remera del capitán argentino como la gema más preciada en la colección personal de Jara y dejando una huella imborrable por la hospitalidad brindada a la delegación argentina.
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