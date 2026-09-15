Ezequiel Lavezzi rompió el silencio: la depresión, la ayuda de Messi y la llegada de su hijo
Tras las imágenes que causaron alarma en Italia, el exdelantero de la Selección Argentina habló de su tratamiento psicológico, el apoyo de la Pulga y el rol clave de la paternidad en su recuperación.
La reaparición pública de Ezequiel Lavezzi en Italia había encendido las alarmas en el ámbito futbolístico. Una imagen del exfutbolista en un homenaje del Napoli donde sufría un temblor inocultable en su pierna derecha se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó una ola de preocupación por su estado de salud. Sin embargo, en las últimas horas, el propio rosarino se encargó de llevar tranquilidad y explicar la situación con total soltura.
Durante una entrevista emitido por Amazon Prime en el programa Fenomeni, conducido por el exfutbolista Luca Toni, el Pocho se mostró con un semblante renovado, sin movimientos involuntarios y expresándose en un fluido italiano. En la charla, a sus 41 años, abordó de manera abierta la compleja batalla que libra contra la depresión desde que decidió colgar los botines en 2019.
"Cuando dejé de jugar, sentí un vacío que no tenía con qué llenar. Sufrí depresión, ingresé en una clínica y actualmente estoy tomando medicación. Estoy en tratamiento. Poco a poco, me estoy recuperando", reconoció con sinceridad el exjugador de San Lorenzo y Paris Saint-Germain.
La salud de Ezequiel Lavezzi, el apoyo de Lionel Messi y el nacimiento de su hijo Vittorio
En su proceso de sanación, el subcampeón del mundo con la Selección Argentina en 2014 remarcó que contó con una red de contención muy cercana. En ese sentido, destacó la figura de Lionel Messi como una de las piezas clave que estuvo presente en los momentos más difíciles.
"Tengo una amistad muy especial con él, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica", valoró sobre el capitán argentino, además de recordar sus vínculos con Sergio Agüero, Fabio Cannavaro y Diego Maradona.
Por otro lado, el santafesino señaló que la llegada de su hijo Vittorio en 2024 significó un punto de quiebre absoluto en su vida anímica. Según expresó el propio exfutbolista, la paternidad le dio el empuje necesario para no bajarse de la pelea y reencontrar el rumbo. "Me cambió la vida. Me da muchísima alegría y me hace sentir vivo. Me dio la fuerza para seguir adelante", sentenció.
Hoy, enfocado de lleno en su entorno íntimo y en afianzar su evolución médica, Lavezzi optó por dejar una enseñanza para quienes atraviesan un cuadro similar. "A quien sufre le digo que con humildad y ganas se puede salir", concluyó la antigua figura del Napoli, dando una muestra de resiliencia que fue recibida con alivio por todo el ambiente deportivo.
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