Ezequiel Lavezzi rompió el silencio: la depresión, la ayuda de Messi y la llegada de su hijo

Pocho Lavezzi

Por otro lado, el santafesino señaló que la llegada de su hijo Vittorio en 2024 significó un punto de quiebre absoluto en su vida anímica. Según expresó el propio exfutbolista, la paternidad le dio el empuje necesario para no bajarse de la pelea y reencontrar el rumbo. "Me cambió la vida. Me da muchísima alegría y me hace sentir vivo. Me dio la fuerza para seguir adelante", sentenció.

Hoy, enfocado de lleno en su entorno íntimo y en afianzar su evolución médica, Lavezzi optó por dejar una enseñanza para quienes atraviesan un cuadro similar. "A quien sufre le digo que con humildad y ganas se puede salir", concluyó la antigua figura del Napoli, dando una muestra de resiliencia que fue recibida con alivio por todo el ambiente deportivo.