Kily González asumió en Inter Miami: debutará con Lionel Messi en una final

La presentación llegó después de varias semanas de movimientos en el banco del conjunto estadounidense. González se convirtió en el tercer entrenador del Inter Miami en lo que va de la temporada, luego de los ciclos de Javier Mascherano y Guillermo Hoyos.

Kily González, charlando con David Beckham, en su PRIMER ENTRENAMIENTO como DT del Inter Miami…



Su último partido oficial fue hace ya UN AÑO, cuando fue despedido de Platense, tras perder 3-0 vs Independiente. pic.twitter.com/WIRaTdzmiJ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 15, 2026

Un debut con un título en juego: la Campeones Cup

El estreno del Kily González será este miércoles frente a Cruz Azul, por la Campeones Cup. El encuentro se disputará en el Nu Stadium de Miami desde las 20 de Estados Unidos, las 21 de Argentina.

La competencia enfrenta al campeón de la MLS con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX, por lo que el argentino tendrá la posibilidad de levantar un trofeo apenas iniciado su ciclo.

Para González será, además, una primera prueba inmediata para comenzar a plasmar su idea de juego y conocer el funcionamiento de un plantel que cuenta con algunas de las principales estrellas del fútbol sudamericano.

Lionel Messi volvió a gritar en Inter Miami por la MLS.

La trayectoria del Kily González antes de Inter Miami

Antes de comenzar su carrera como entrenador, el rosarino tuvo una extensa trayectoria como futbolista. Jugó, entre otros clubes, en Rosario Central, Valencia, Inter de Milán y Zaragoza, además de vestir la camiseta de la Selección Argentina.

Con el combinado nacional consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En Europa también acumuló títulos importantes: con Valencia conquistó la Liga española y la Supercopa, mientras que en el Inter ganó una Liga, dos Copas y una Supercopa.

Ahora, el desafío es diferente: deberá trasladar toda esa experiencia al banco de suplentes del Inter Miami y conducir a un equipo encabezado por Messi. El contexto no podría ser más exigente: su primera oportunidad para mostrar qué pretende de Las Garzas llegará en una final y con un trofeo en juego.