El gesto de Lionel Messi que llamó la atención en la derrota en la final de la Leagues Cup
El capitán argentino se diferenció del resto de sus compañeros, que protagonizaron una pelea vergonzosa tras la derrota por 3-0.
En medio del caos desatado en la final de la Leagues Cup 2025, Lionel Messi volvió a dar una lección de deportividad. Tras la derrota 3-0 de Inter Miami ante Seattle Sounders, el capitán argentino fue el único jugador del conjunto de Florida que se quedó en el campo para recibir la medalla de subcampeón y observar los festejos del equipo rival que se impuso de manera merecida y terminó la competencia a lo grande.
El pitazo final dio paso a un escándalo que incluyó empujones, golpes y hasta un escupitajo. Luis Suárez y Sergio Busquets, visiblemente enojados por la goleada, iniciaron la trifulca que involucró a varios futbolistas. El uruguayo, incluso, quedó en el ojo de la tormenta al ser captado escupiendo a un asistente del equipo de Washington en una imagen que generó mucho repudio y se viralizó en las redes sociales rápidamente.
Messi, en cambio, eligió otro camino. A pesar de la evidente frustración por no poder sumar otro título a su carrera, el capitán de la Selección Argentina se mantuvo al margen de los incidentes, recogió su medalla y se quedó solo en el campo, con las manos atrás, mientras el Seattle Sounders levantaba el trofeo frente a sus hinchas.
La imagen, rápidamente viralizada en redes sociales, muestra al rosarino aislado, en silencio, mientras sus compañeros ya habían abandonado el terreno de juego tras el escándalo.
Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup
La Leagues Cup 2025 llegó a su definición y este domingo se jugó la gran final en la que Inter Miami cayó por goleada ante Seattle Sounders en el Lumen Field Stadium. Con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, las Garzas, dirigidas por Javier Mascherano, no pudieron defender el título obtenido la temporada pasada, ya que el dueño de casa se impuso 3-0.
