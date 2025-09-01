El gesto de Lionel Messi que llamó la atención en la derrota en la final de la Leagues Cup

En medio del caos desatado en la final de la Leagues Cup 2025, Lionel Messi volvió a dar una lección de deportividad. Tras la derrota 3-0 de Inter Miami ante Seattle Sounders, el capitán argentino fue el único jugador del conjunto de Florida que se quedó en el campo para recibir la medalla de subcampeón y observar los festejos del equipo rival que se impuso de manera merecida y terminó la competencia a lo grande.