Lionel Messi recibirá el Doctorado Honoris Causa de la UBA
La Universidad de Buenos Aires decidió distinguir al capitán de la Selección Argentina por su trayectoria y los valores que representa. ¿Cuándo será el acto?
Lionel Messi recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), una distinción que la institución decidió otorgarle por su trayectoria deportiva y por la trascendencia que alcanzó como representante de la Argentina en todo el mundo.
El Consejo Superior de la UBA aprobó por unanimidad la entrega del reconocimiento, considerado la máxima distinción honorífica de la universidad. La ceremonia tendrá lugar el martes 6 de octubre, en la previa del partido que la Selección argentina disputará en el estadio Monumental.
La decisión excede el ámbito estrictamente futbolístico. En los fundamentos de la resolución, la universidad ponderó valores como la excelencia, la perseverancia, la humildad y el compromiso con la representación nacional que Messi exhibió a lo largo de su carrera.
La UBA también destacó los principales logros que el futbolista consiguió con la Selección argentina durante los últimos años. Entre ellos aparecen la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.
El rector de la universidad, Ricardo Gelpi, explicó que la intención es reconocer una trayectoria que trascendió los resultados deportivos. “Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, sostuvo.
En esa línea, el reconocimiento funciona como un panegírico de una carrera que convirtió a Messi en una figura de enorme predicamento internacional y en uno de los principales referentes de la cultura popular argentina. El vicerrector Emiliano Yacobitti también destacó la manera en que el futbolista representó al país durante sus años en la Selección y señaló que transmitió los valores de la camiseta argentina “con coraje y respeto”.
Cuándo recibirá Messi el Doctorado Honoris Causa de la UBA
La ceremonia está prevista para el martes 6 de octubre, antes del encuentro que la Selección jugará en el Monumental. La fecha adquiere un carácter particularmente significativo porque se producirá en el marco de la despedida de Messi del público argentino.
El Doctorado Honoris Causa es una distinción destinada a personalidades que, por sus aportes en distintos ámbitos, alcanzaron una relevancia especial. A lo largo de su historia, la UBA reconoció con esta distinción a figuras provenientes de la cultura, la ciencia, las artes y otros campos.
En el caso de Messi, la universidad puso el acento no solamente en sus títulos y actuaciones dentro de una cancha, sino también en el impacto que tuvo su figura como conspicuo embajador de la Argentina.
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