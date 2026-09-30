Lionel Messi recibirá el Doctorado Honoris Causa de la UBA

En esa línea, el reconocimiento funciona como un panegírico de una carrera que convirtió a Messi en una figura de enorme predicamento internacional y en uno de los principales referentes de la cultura popular argentina. El vicerrector Emiliano Yacobitti también destacó la manera en que el futbolista representó al país durante sus años en la Selección y señaló que transmitió los valores de la camiseta argentina “con coraje y respeto”.

Cuándo recibirá Messi el Doctorado Honoris Causa de la UBA

La ceremonia está prevista para el martes 6 de octubre, antes del encuentro que la Selección jugará en el Monumental. La fecha adquiere un carácter particularmente significativo porque se producirá en el marco de la despedida de Messi del público argentino.

El Doctorado Honoris Causa es una distinción destinada a personalidades que, por sus aportes en distintos ámbitos, alcanzaron una relevancia especial. A lo largo de su historia, la UBA reconoció con esta distinción a figuras provenientes de la cultura, la ciencia, las artes y otros campos.

En el caso de Messi, la universidad puso el acento no solamente en sus títulos y actuaciones dentro de una cancha, sino también en el impacto que tuvo su figura como conspicuo embajador de la Argentina.