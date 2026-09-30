La despedida de Lionel Messi: los detalles del partido ante Benín que conmueve al fútbol
Luego de más de dos décadas de trayectoria, el campeón del mundo tendrá su despedida este martes, cuando la Albiceleste se mida con Benín en el Monumental.
Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina el próximo martes 6 de octubre, cuando la "Albiceleste" enfrente a Benín en el Monumental. El encuentro será el cierre de la actual fecha FIFA y marcará el último partido del capitán con la camiseta nacional, luego de más de dos décadas de trayectoria y una carrera repleta de títulos y récords.
El astro rosarino fue incluido en la convocatoria para los tres amistosos de esta ventana internacional, pero su participación está prevista únicamente para el duelo ante Benín, que tendrá un marco especial preparado para acompañar su despedida. La AFA también invitó a los campeones del mundo de Qatar 2022 y sus familias para compartir junto al capitán una jornada emotiva en Núñez.
La carrera de Messi en la Selección Argentina
Messi debutó oficialmente con la Selección Argentina el 17 de agosto de 2005, en un partido ante Hungría. Desde entonces, construyó una trayectoria de más de 20 años que lo convirtió en el jugador con más presencias y en el máximo goleador histórico del seleccionado. En total, disputó 207 partidos y marcó 125 goles.
Con la "Albiceleste", el delantero conquistó la Copa Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022. Además, fue campeón del mundo Sub-20 en 2005 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
En los Mundiales disputó seis ediciones (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), con 34 partidos y 21 goles. Es el futbolista con más encuentros disputados en la historia de la Copa del Mundo y el segundo máximo goleador de la competencia, por detrás de Kylian Mbappé, quien terminó el Mundial 2026 con 22 tantos. En la Copa América, acumuló 39 partidos y 14 goles, además de disputar cinco finales y conquistar dos títulos.
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