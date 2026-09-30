La despedida de Lionel Messi: los detalles del partido ante Benín que conmueve al fútbol

En los Mundiales disputó seis ediciones (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), con 34 partidos y 21 goles. Es el futbolista con más encuentros disputados en la historia de la Copa del Mundo y el segundo máximo goleador de la competencia, por detrás de Kylian Mbappé, quien terminó el Mundial 2026 con 22 tantos. En la Copa América, acumuló 39 partidos y 14 goles, además de disputar cinco finales y conquistar dos títulos.