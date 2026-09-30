Los campeones de Qatar que acompañarán a Messi y los que no estarán en su despedida

Desde Roma también remarcaron el significado que tiene Messi para ambos jugadores y el vínculo que construyeron con el capitán argentino durante el ciclo de la Selección. Además, la Loba deberá afrontar posteriormente un compromiso correspondiente a la Serie A. El domingo 11 de octubre visitará al Como, equipo en el que se desempeñan los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone.

Los campeones que sí estarán en el Monumental

Entre los futbolistas que forman parte de la actual convocatoria de Lionel Scaloni y que podrán participar de la celebración aparecen Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi.

También habrá presencia vinculada a River. Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa no fueron convocados para esta fecha FIFA, pero igualmente tienen asegurada su presencia en el Monumental para acompañar a Messi.

La AFA pretende que la mayor cantidad posible de integrantes del histórico plantel de Qatar pueda compartir con el capitán una jornada que tendrá un significado particular para toda la generación campeona del mundo.

Papu Gómez y Guido Rodríguez, otras ausencias

Uno de los campeones que tampoco podrá viajar es Alejandro "Papu" Gómez. El mediocampista, de 38 años, rescindió recientemente su vínculo con Padova y acordó continuar su carrera en el Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos. Actualmente se encuentra en Dubái.

Gómez fue parte del proceso de Scaloni y estuvo presente en las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. Su último partido con Argentina fue justamente contra Australia, en los octavos de final de Qatar.

Foto: @CopaAmerica

Otro caso es el de Guido Rodríguez, quien actualmente juega en Valencia. El volante no fue citado para esta fecha FIFA y tampoco hubo una comunicación oficial del club español rechazando su presencia en el Monumental. Sin embargo, la proximidad del próximo partido del equipo, que recibirá a Racing de Santander, podría impedir su viaje.

Foyth quedó afuera por su recuperación

La situación de Juan Foyth es diferente. El defensor de Villarreal había sido incluido inicialmente en la convocatoria de Scaloni, pero finalmente permaneció en España para continuar con la recuperación de sus problemas musculares. El futbolista llevaba aproximadamente un mes sin jugar y aprovechó el parate internacional para trabajar en su puesta a punto.

Su evolución fue positiva y recientemente volvió a entrenarse junto al resto de sus compañeros. Su regreso al trabajo colectivo representa una buena noticia para Villarreal, aunque todavía deberá recuperar ritmo competitivo antes de volver a disputar un partido oficial.

Di María y Armani también estarán presentes

Entre los campeones que ya no forman parte del seleccionado, pero que estarán en el Monumental, aparece Ángel Di María. Fideo se alejó de la Selección después de la Copa América 2024, pero fue invitado para acompañar a Messi en una noche especial.

También viajará Franco Armani, quien actualmente continúa compitiendo en el fútbol colombiano con Atlético Nacional. El arquero, uno de los integrantes del plantel campeón de Qatar, hará un espacio para compartir junto a Messi y sus antiguos compañeros.