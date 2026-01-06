Lionel Messi reveló quién frenó su llegada a River: "Me ofrecían pagarme todo"
El 10 contó por qué se frustró su pase al Millonario cuando era niño, apuntó contra una persona de Newell’s y dio detalles inéditos de aquella prueba.
Durante años, la historia del frustrado paso de Lionel Messi por River fue motivo de versiones y rumores que fueron creciendo más y más con el tiempo. Sin embargo, el propio capitán de la Selección Argentina reveló ahora los detalles concretos de lo ocurrido, en una entrevista con Luzu TV junto a Nicolás Occhiato y Diego Lewkowicz.
El 10 contó que viajó por su cuenta para probarse en el Millonario, luego de que Newell’s no pudiera afrontar el tratamiento que necesitaba para su crecimiento. “Fui a River por mi cuenta. Hice una prueba, me quedé entrenando. A los 10 días volví y River me dijo que quería que me quede, que se hacían cargo del tratamiento”, explicó.
Según relató, el principal problema surgió cuando River le pidió que gestionara su pase desde Newell’s. “Me dijeron que por el pase no podían hacer nada, que tenía que ir yo a Newell’s a pedirlo. Y cuando fui, obviamente no me lo daban. Ahí se cortó todo”, recordó el actual futbolista del Inter Miami.
Messi aclaró que no fue una decisión institucional, sino de personas puntuales: “El tratamiento en Newell’s era muy caro. La empresa de mi viejo se hacía cargo de una parte, pero así y todo no llegábamos. A mi vieja la hacían ir todos los días a buscar plata y le daban 5 o 10 pesos. La caminaban”, sostuvo.
Esa situación generó un quiebre definitivo: “Por eso la calentura de mi vieja con Newell’s. Con las personas que estaban en ese momento, no con el club. Por eso después pasó todo lo que pasó, que me fui a Barcelona y la mitad de la familia se separó”, agregó.
Por qué Lionel Messi nunca firmó con River
Años atrás, Eduardo Abrahamian, el captador que le dio la prueba en River, explicó qué fue lo que terminó de frustrar la llegada de Messi. “Yo dije: este chico de acá de River no se va. Hicimos la ficha, pero nos faltaba que viniera la madre a firmar. El padre firmó y Lionel también, pero la mamá nunca vino”, contó en Radio La Red.
Según detalló, si Celia Messi hubiera firmado, el pase se podía destrabar incluso por un trámite interliga, ya que Newell’s no estaba afiliado a la AFA en infantiles. “Esperamos que volviera, pero nunca regresaron. Al poco tiempo se fueron a Barcelona y pasó todo lo que pasó”, concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario