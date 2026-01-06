Lionel Messi reveló quién frenó su llegada a River: "Me ofrecían pagarme todo"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/2008565799431311815?s=20&partner=&hide_thread=false MESSI CONTANDO QUE FUE POR SU PROPIA CUENTA A PROBARSE A RIVER Y QUE ÉL QUERÍA JUGAR EN EL CARP



Por qué Lionel Messi nunca firmó con River

Años atrás, Eduardo Abrahamian, el captador que le dio la prueba en River, explicó qué fue lo que terminó de frustrar la llegada de Messi. “Yo dije: este chico de acá de River no se va. Hicimos la ficha, pero nos faltaba que viniera la madre a firmar. El padre firmó y Lionel también, pero la mamá nunca vino”, contó en Radio La Red.

Según detalló, si Celia Messi hubiera firmado, el pase se podía destrabar incluso por un trámite interliga, ya que Newell’s no estaba afiliado a la AFA en infantiles. “Esperamos que volviera, pero nunca regresaron. Al poco tiempo se fueron a Barcelona y pasó todo lo que pasó”, concluyó.