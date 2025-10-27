Lionel Messi rompió el silencio sobre su presencia en el Mundial 2026: "Es algo extraordinario"

El capitán argentino deslizó que defender el título sería un sueño más en su carrera. “Venimos de ganar el último Mundial, y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección, sobre todo en competiciones oficiales”, manifestó.

"Ganar el Mundial era el sueño de mi vida", dijo Messi sobre Qatar 2022, y rememoró: "También era cierto que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de haberlo logrado todo con el Barcelona. Creo que ese es el sueño de todo jugador: ser campeón del mundo”.