Lionel Messi rompió el silencio sobre su presencia en el Mundial 2026: "Es algo extraordinario"
Luego de varias evasivas al respecto, el capitán de la Selección Argentina lanzó declaraciones que despiertan la ilusión de todos los argentinos.
La ilusión de los argentinos de ver a Lionel Messi en el Mundial 2026 se agranda desde este lunes, luego de que tras varias evasivas al respecto, el capitán de la Selección Argentina por primera vez expresara públicamente sus ganas de estar.
Durante una entrevista con NBC que se conoció este lunes, el mejor jugador del mundo abrió la puerta como nunca a estar el año que viene en la que sería su sexta Copa del Mundo.
“Es algo extraordinario poder estar en un Mundial y me encantaría”, reveló el astro rosarino que alzó el máximo trofeo en Qatar 2022, e insistió: “Ojalá que Dios me permita volver a jugar el Mundial”.
Hasta el momento, cada vez que fue consultado al respecto, el capitán del conjunto nacional se negaba a responder afirmativamente, aunque en la última convocatoria trascendió que ya le habría comunicado a sus compañeros su decisión de estar presente.
“Me gustaría estar ahí, estar bien y ser una pieza clave para ayudar a mi Selección, si llego. Lo evaluaré día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y veré si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la Selección, y luego tomaré una decisión. Obviamente, tengo muchísimas ganas porque es un Mundial”, expresó Messi.
El capitán argentino deslizó que defender el título sería un sueño más en su carrera. “Venimos de ganar el último Mundial, y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección, sobre todo en competiciones oficiales”, manifestó.
"Ganar el Mundial era el sueño de mi vida", dijo Messi sobre Qatar 2022, y rememoró: "También era cierto que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de haberlo logrado todo con el Barcelona. Creo que ese es el sueño de todo jugador: ser campeón del mundo”.
