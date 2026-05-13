FC Cincinnati vs. Inter Miami de Lionel Messi, por la MLS 2026: horario, formaciones y TV
El conjunto de Florida jugará este miércoles un partido clave por la Conferencia Este. El capitán de la Selección Argentina llega en un momento brillante.
Inter Miami afrontará una nueva prueba importante en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos cuando visite este miércoles a FC Cincinnati por la fecha 13 de la temporada regular. El encuentro se disputará en el TQL Stadium desde las 20:30 de Argentina y marcará uno de los últimos compromisos del equipo antes del receso previo al inicio del Mundial 2026.
El conjunto dirigido por Guillermo Hoyos atraviesa un buen presente y buscará sostener su pelea en los puestos más altos de la Conferencia Este. Después de un comienzo con algunas irregularidades, las Garzas lograron consolidar una identidad ofensiva muy marcada y gran parte de ese crecimiento vuelve a tener como protagonista principal a Lionel Messi.
El capitán de la Selección Argentina llega al encuentro luego de otra actuación determinante en el triunfo por 4-2 frente a Toronto FC en Canadá. En aquel partido, además de convertir, el rosarino alcanzó una marca impactante: se transformó en el primer futbolista de la historia de la MLS en llegar a las 100 participaciones directas en goles en apenas 64 partidos, contabilizando 51 tantos y 49 asistencias.
La influencia de Messi dentro del equipo sigue siendo absoluta. Más allá de los números individuales, el rosarino elevó considerablemente el nivel competitivo de Inter Miami y se convirtió en el eje futbolístico alrededor del cual gira todo el proyecto deportivo de la franquicia estadounidense. Cada presentación genera enorme expectativa y el duelo frente a Cincinnati no será la excepción.
Actualmente, el rosado ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este y se mantiene a solo dos puntos de Nashville, aunque con un partido más disputado. Por eso, el choque de este miércoles adquiere una importancia especial pensando en la pelea por terminar la fase regular en los puestos de privilegio.
Luego del viaje a Cincinnati, las Garzas afrontarán dos encuentros consecutivos como locales en el Chase Stadium frente a Portland Timbers y Philadelphia Union. La intención del cuerpo técnico es cerrar esta primera parte de la temporada con una buena racha antes de enfocarse completamente en el gran desafío internacional que se avecina.
Del otro lado estará un Cincinnati que llega en medio de una campaña irregular, aunque acumula seis encuentros sin derrotas. El equipo viene de empatar 2-2 frente a Charlotte y buscará hacerse fuerte en casa para acercarse a los puestos de arriba. Hasta el momento, suma cuatro victorias, cuatro empates y cuatro caídas en la temporada.
El partido también servirá como una nueva oportunidad para seguir viendo en acción a varias figuras internacionales que forman parte de la MLS y continúan potenciando el crecimiento de la liga. Con la "Pulga" como principal atracción, el conjunto de Fort Lauderdale intentará sumar otro triunfo importante y seguir alimentando la ilusión de pelear por el título en Estados Unidos.
FC Cincinnati vs. Inter Miami, por la MLS: probables formaciones
- FC Cincinnati: Roman Celentano; Nick Hagglund, Matt Miazga, Andrei Chiril; Pavel Bucha, Gerardo Valenzuela, Samuel Gidi, Evander; Bryan Ramírez, Kenji Mboma Dem y Kévin Denkey. DT: Pat Noonan.
- Inter Miami: Dayne St Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilon; Telasco Segovia, Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Lionel Messi, Luis Suarez y Germán Berterame. DT: Guillermo Hoyos.
Así está la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la MLS 2026
FC Cincinnati vs. Inter Miami: otro datos
- Hora: 20:30.
- Estadio: TQL Stadium.
- Árbitro: Alexis Da Silva.
- TV: Apple TV.
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