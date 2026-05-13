FC Cincinnati vs. Inter Miami de Lionel Messi, por la MLS 2026: horario, formaciones y TV

Actualmente, el rosado ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este y se mantiene a solo dos puntos de Nashville, aunque con un partido más disputado. Por eso, el choque de este miércoles adquiere una importancia especial pensando en la pelea por terminar la fase regular en los puestos de privilegio.

Luego del viaje a Cincinnati, las Garzas afrontarán dos encuentros consecutivos como locales en el Chase Stadium frente a Portland Timbers y Philadelphia Union. La intención del cuerpo técnico es cerrar esta primera parte de la temporada con una buena racha antes de enfocarse completamente en el gran desafío internacional que se avecina.

inter miami

Del otro lado estará un Cincinnati que llega en medio de una campaña irregular, aunque acumula seis encuentros sin derrotas. El equipo viene de empatar 2-2 frente a Charlotte y buscará hacerse fuerte en casa para acercarse a los puestos de arriba. Hasta el momento, suma cuatro victorias, cuatro empates y cuatro caídas en la temporada.

El partido también servirá como una nueva oportunidad para seguir viendo en acción a varias figuras internacionales que forman parte de la MLS y continúan potenciando el crecimiento de la liga. Con la "Pulga" como principal atracción, el conjunto de Fort Lauderdale intentará sumar otro triunfo importante y seguir alimentando la ilusión de pelear por el título en Estados Unidos.

lionel messi

FC Cincinnati vs. Inter Miami, por la MLS: probables formaciones

FC Cincinnati: Roman Celentano; Nick Hagglund, Matt Miazga, Andrei Chiril; Pavel Bucha, Gerardo Valenzuela, Samuel Gidi, Evander; Bryan Ramírez, Kenji Mboma Dem y Kévin Denkey. DT: Pat Noonan .

Roman Celentano; Nick Hagglund, Matt Miazga, Andrei Chiril; Pavel Bucha, Gerardo Valenzuela, Samuel Gidi, Evander; Bryan Ramírez, Kenji Mboma Dem y Kévin Denkey. . Inter Miami: Dayne St Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilon; Telasco Segovia, Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Lionel Messi, Luis Suarez y Germán Berterame. DT: Guillermo Hoyos.

Así está la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la MLS 2026

Embed Clasificacion ofrecida por Sofascore

FC Cincinnati vs. Inter Miami: otro datos

Hora: 20:30.

20:30. Estadio: TQL Stadium.

TQL Stadium. Árbitro: Alexis Da Silva.

Alexis Da Silva. TV: Apple TV.