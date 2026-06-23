Lionel Messi rompió un récord y Google Argentina lo festeja con una sorpresa
Tras el histórico partido ante Austria, el buscador de Google lanzó una increíble sorpresa interactiva para homenajear al gran capitán Lionel Messi.
El mundo entero sigue enloquecido por la increíble actuación de Lionel Messi frente a Austria por el Mundial 2026. El capitán de la Selección Argentina lo hizo de nuevo y batió otro impactante récord de goles. Por este motivo imperdible, el buscador más famoso decidió sumarse a la inmensa emoción de los fanáticos con un espectacular regalo virtual.
La sorpresa interactiva de Google para Lionel Messi
Para descubrir este emotivo easter egg preparado de forma exclusiva para el astro argentino, las personas simplemente deben ingresar a la plataforma y buscar su nombre. Al hacerlo, la pantalla mostrará automáticamente una sorpresa interactiva dedicada a homenajear toda la magia del goleador histórico de la Albiceleste.
Además de esta atractiva iniciativa, la empresa tecnológica confirmó a través de su perfil oficial de X que brindará una cobertura especial durante todo el torneo. El Buscador comparte en tiempo real todas las estadísticas, el fixture, las formaciones y el minuto a minuto del equipo para que nadie se pierda los detalles de esta gran cita del fútbol global.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario