Piden la expulsión de un participante de Gran Hermano por insultar a Lionel Messi

Furia en redes sociales contra Nigro y campaña para sacarlo de Gran Hermano

La plataforma X (antes Twitter) se convirtió en un polvorín tras el comentario del participante. Los fanáticos del fútbol y del reality no perdonaron el agravio al máximo ídolo popular y exigieron que la producción tome cartas en el asunto de manera urgente.

Entre las miles de reacciones y memes que inundaron las redes, se destacaron mensajes contundentes que reflejan el sentir del público. “Expulsión por antipatria y por rascarse los huevos un mes entero”, lanzó un usuario totalmente enfurecido con la actitud del hermanito.

“Después de ese comentario tiene que salir con el 99,9 por ciento de los votos, me imagino”, vaticinó otra espectadora, anticipando una placa de nominación histórica si llega a quedar nominado.

El fuerte cruce virtual no se limitó únicamente a su inesperado ensañamiento con el "10". Para muchos seguidores de Gran Hermano, este episodio fue la gota que derramó el vaso, ya que varios usuarios aprovecharon el revuelo para recordar actitudes previas y comportamientos cuestionables que Nigro viene teniendo dentro de la convivencia, usándolos como el argumento definitivo para exigir su eliminación.

Mientras la pelota sigue rodando en el Mundial, en el reality se juega otro partido: el de la opinión pública, que ya le sacó tarjeta roja al participante y difícilmente le perdone haberle soltado la mano al capitán de la Scaloneta.