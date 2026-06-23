Piden la expulsión de un participante de Gran Hermano por insultar a Lionel Messi
Los participantes vieron el triunfo de la Selección dentro del reality, pero el clima festivo se rompió cuando el joven lanzó una crítica contra el capitán.
La fiebre mundialista se vive con total intensidad dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, pero este lunes la alegría por la Selección Argentina terminó derivando en un escándalo mayúsculo, por el insulto de uno de los participantes a Lionel Messi.
Todo ocurrió mientras los hermanitos seguían en vivo el partido del conjunto nacional. En medio de la transmisión, Nigro, uno de los participantes más controversiales, lanzó un insólito y violento ataque verbal contra Messi, desatando un aluvión de críticas en el afuera y un pedido unánime: su salida inmediata del programa.
La polémica estalló cuando el joven concursante, sin ningún tipo de filtro, disparó una frase que congeló las pantallas de los televidentes. “Es una verga Messi”, lanzó en medio del trascendental encuentro, frase que se pudo escuchar en la transmisión en vivo.
El exabrupto se viralizó en cuestión de segundos en las redes sociales, generando una indignación total si se tiene en cuenta que el encuentro terminó precisamente en victoria argentina gracias a los goles del propio capitán.
Furia en redes sociales contra Nigro y campaña para sacarlo de Gran Hermano
La plataforma X (antes Twitter) se convirtió en un polvorín tras el comentario del participante. Los fanáticos del fútbol y del reality no perdonaron el agravio al máximo ídolo popular y exigieron que la producción tome cartas en el asunto de manera urgente.
Entre las miles de reacciones y memes que inundaron las redes, se destacaron mensajes contundentes que reflejan el sentir del público. “Expulsión por antipatria y por rascarse los huevos un mes entero”, lanzó un usuario totalmente enfurecido con la actitud del hermanito.
“Después de ese comentario tiene que salir con el 99,9 por ciento de los votos, me imagino”, vaticinó otra espectadora, anticipando una placa de nominación histórica si llega a quedar nominado.
El fuerte cruce virtual no se limitó únicamente a su inesperado ensañamiento con el "10". Para muchos seguidores de Gran Hermano, este episodio fue la gota que derramó el vaso, ya que varios usuarios aprovecharon el revuelo para recordar actitudes previas y comportamientos cuestionables que Nigro viene teniendo dentro de la convivencia, usándolos como el argumento definitivo para exigir su eliminación.
Mientras la pelota sigue rodando en el Mundial, en el reality se juega otro partido: el de la opinión pública, que ya le sacó tarjeta roja al participante y difícilmente le perdone haberle soltado la mano al capitán de la Scaloneta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario