Sin grieta: todo el arco político se rinde ante Lionel Messi tras su retiro de la Selección
La decisión de Lionel Messi de retirarse de la selección argentina recorre el mundo y cerró, por lo menos momentáneamente la grieta política local.
Aunque se preveía que iba a suceder en el corto plazo, Lionel Messi confirmó este lunes su decisión de retirase de la Selección Argentina. Tras haber ganado una Copa del Mundo, dos Copas América, una Finalísima y dos subcampeonatos mundiales, el mocho veces ganador del Balón de Oro anunció lo que ningún futbolero quería escuchar.
Su decisión recorrió todo el mundo en pocos minutos y en la Argentina logró lo que nadie (aparte de él, ya lo había logrado en Qatar 2022) había logrado antes: cerrar la grieta política y unificar posiciones sin ambages de izquieda a derecha pasando por todo el amplio espectro político.
Tras conocerse la noticia los referentes de los distintos espacios políticos se volcaron a las redes sociales para despedir al capitán.
El presidente Javier Milei publicó un breve mensaje junto a un video autorreferencial en el que se rendía antes las estadísticas inigualables que dejó Messi a lo largo de su carrera.
"Messi es imposible (2018)", publicó en referencia al video de 2018 y cerró con su clásico "Ciao!".
Uno de los primeros en hacerlo fue el funcionario libertario, Daniel Scioli.
"Gracias eterna leyenda" escribió. Y siguió: "Gracias Lionel por enseñarnos a no rendirnos jamás y llevar a la Argentina a lo más alto. Tu legado con la Selección trasciende el fútbol y acompañará a nuestro país, para siempre".
La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, publicó un escueto y emotivo mensaje. "Muchas gracias Lionel por tantas alegrías! Capitán por siempre de todos los argentinos".
Por su parte la diputada nacional Julia Strada publicó: "Gracias Capitán. Gracias Leo. Eternamente agradecida de ser contemporánea a vos, a tu talento y a tu humildad".
Por su parte, el legislador Leandro parafraseó al Indio Solari: "'Gracias Dios por hacerme Argentino'. Dijo y nos mató. Gracias a vos Leo por tu talento, por tu entrega, por tu humildad y por tu amora a la patria".
Y concluyó: "En un mundo de odios y polémicas absurdas, solo los grandes cierran grietas y alcanzan unanimidad. Se fue Messi, se hizo eterno".
El ex legislador libertario Ramiro Marra también se volcó a sus redes sociales donde fue dejando varios mensajes. "Gracias, capitán. Demostraste que para ser el mejor de la historia no alcanza con el talento: hace falta humildad, resiliencia y liderazgo. Sos un ejemplo adentro y afuera de la cancha", escribió.
Y concluyó, junto a una imagen de Messi con la Copa del Mundo: "Respeto absoluto a tu decisión. Sufriste por estos colores y nos diste la gloria eterna".
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