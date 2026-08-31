Sin grieta: todo el arco político se rinde ante Lionel Messi tras su retiro de la Selección

Uno de los primeros en hacerlo fue el funcionario libertario, Daniel Scioli.

"Gracias eterna leyenda" escribió. Y siguió: "Gracias Lionel por enseñarnos a no rendirnos jamás y llevar a la Argentina a lo más alto. Tu legado con la Selección trasciende el fútbol y acompañará a nuestro país, para siempre".

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, publicó un escueto y emotivo mensaje. "Muchas gracias Lionel por tantas alegrías! Capitán por siempre de todos los argentinos".

Por su parte la diputada nacional Julia Strada publicó: "Gracias Capitán. Gracias Leo. Eternamente agradecida de ser contemporánea a vos, a tu talento y a tu humildad".

Por su parte, el legislador Leandro parafraseó al Indio Solari: "'Gracias Dios por hacerme Argentino'. Dijo y nos mató. Gracias a vos Leo por tu talento, por tu entrega, por tu humildad y por tu amora a la patria".

Y concluyó: "En un mundo de odios y polémicas absurdas, solo los grandes cierran grietas y alcanzan unanimidad. Se fue Messi, se hizo eterno".

El ex legislador libertario Ramiro Marra también se volcó a sus redes sociales donde fue dejando varios mensajes. "Gracias, capitán. Demostraste que para ser el mejor de la historia no alcanza con el talento: hace falta humildad, resiliencia y liderazgo. Sos un ejemplo adentro y afuera de la cancha", escribió.

Y concluyó, junto a una imagen de Messi con la Copa del Mundo: "Respeto absoluto a tu decisión. Sufriste por estos colores y nos diste la gloria eterna".

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