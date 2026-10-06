Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina con emotivas palabras: discurso completo

En el último Mundial estuvimos muy cerquita. Y la realidad es que no pasó nada raro como se dice, dimos todo. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel físico y emocional, y llegamos con lo justo. La peleamos como lo hicimos siempre con esta camiseta, con todos los compañeros que me tocó compartir. No solo con los que estuvieron en la época que nos tocó ganar, sino que antes también lo hicimos, pero lamentablemente no pudimos ser campeones. También estuvimos muy cerquita, pero no tengan dudas de que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta.

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Quiero agradecer a mis compañeros, obviamente, por este tiempo que me tocó compartir con este grupo. Me hicieron cumplir el sueño de chiquito, me hicieron ser campeón del mundo, campeón de América y ganar la Finalissima. Fue un orgullo enorme para mí compartir dentro y fuera de la cancha con todos ellos. Era salir a competirle a cualquiera porque sabía que tenía guerreros al lado que se dejaban la vida.

Seguramente me olvido de muchas cosas que me gustaría decirles, pero es un momento muy difícil para mí. Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de ir por todo el país, jugué por todos lados y siempre recibí un cariño enorme de todos, desde mis inicios hasta el final. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir.

Agradezco que fui adonde fui y siempre encontré la cancha llena, sea el partido que sea. En los Mundiales y en la Copa América estaban en todos lados, haciendo un esfuerzo enorme, porque sabemos lo difícil que es estar en la cancha y viajar. Ustedes lo hacen siempre, somos locales en todos lados y eso nosotros lo sentimos.

En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, que fue cuando volvimos a jugar el primer partido después del Mundial. El haber vivido lo que viví ese día no se me va a olvidar nunca más, fue lo más lindo que me pasó. Hasta el día de hoy veo videos y me emociono. Ese día va a quedar para mi historia, la de todos nosotros y la de mi familia. Fue algo espectacular, así que muchísimas gracias.

Hoy nuevamente acá, seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la Selección y a todos ustedes. Voy a extrañar defender los colores de nuestro país. Pero ahora voy a estar de ese lado con todos ustedes, bancando a estos chicos y a todos los que vengan. Siempre unidos.

Quedó más que demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos, somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa. Van a venir momentos duros, seguro, porque no es normal lo que se hizo todo este tiempo, y en esos momentos tenemos que estar acompañando más que nunca. Como les dije en la última charla, para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes y unidos, porque hay gente que quiere ver mal a la Selección, y no hay que darles el gusto.

En los momentos difíciles es cuando realmente se ve el grupo y de donde se puede salir adelante. Cuando no hay un grupo fuerte es muy difícil lograrlo. Y ya les digo que nosotros éramos un grupo extraordinario, por eso conseguimos todo lo que conseguimos.

La verdad es que estoy hablando más que nunca. No me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha. Solo decirles que los quiero, los voy a extrañar y soy un agradecido a Dios de ser argentino. Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero".