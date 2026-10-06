Un gesto de respeto y admiración: los significativos regalos de la Selección de Benín a Lionel Messi

La estatua (estatuilla artesanal): En las tradiciones del África occidental, obsequiar una escultura de madera o metal labrada a mano representa respeto ancestral, jerarquía y protección. Es un reconocimiento a la condición de "leyenda" o líder indiscutido que trasciende las fronteras del deporte.

La carta (o pergamino): Funciona como un testimonio de gratitud e inspiración. No es solo un mensaje formal entre federaciones, sino una manifestación escrita donde expresan lo que la figura de Messi ha significado para inspirar a jóvenes deportistas de Benín y de todo el continente africano.