Un gesto de respeto y admiración: los significativos regalos de la Selección de Benín a Lionel Messi
En la previa del encuentro, la delegación africana homenajeó al capitán argentino con presentes representativos de su cultura y distinción deportiva.
En un marco repleto de emoción y respeto mutuo, la Selección de Benín rindió un homenaje muy especial a Lionel Messi antes del inicio del encuentro. El capitán del conjunto africano entregó una serie de obsequios al astro en reconocimiento a su trayectoria y legado en el fútbol mundial.
El emotivo momento tuvo lugar previo a que el árbitro echara a la suerte qué equipo comenzaría con la pelota en los pies.
Los regalos a Messi, entre el arte tradicional de Benín y la distinción deportiva
Entre los obsequios entregados al capitán albiceleste se destacaron elementos de un fuerte valor cultural y simbólico: una estatua, una carta de todos los jugadores y una rosa. Haciendo un notorio esfuerzo por hablar en español, el capitán del seleccionado africano se comunicó con el astro mundial y le expresó su admiración.
Lo cierto es que cada regalo tiene su valor:
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La estatua (estatuilla artesanal): En las tradiciones del África occidental, obsequiar una escultura de madera o metal labrada a mano representa respeto ancestral, jerarquía y protección. Es un reconocimiento a la condición de "leyenda" o líder indiscutido que trasciende las fronteras del deporte.
La carta (o pergamino): Funciona como un testimonio de gratitud e inspiración. No es solo un mensaje formal entre federaciones, sino una manifestación escrita donde expresan lo que la figura de Messi ha significado para inspirar a jóvenes deportistas de Benín y de todo el continente africano.
La rosa (o flor de honor): Representa la paz, el afecto sincero y la belleza del juego. Es un gesto de cortesía refinada que simboliza la admiración noble y la despedida afectuosa hacia un deportista que cautivó al mundo con su talento.
Un abrazo para la historia
Lionel Messi recibió los presentes con una sonrisa y un afectuoso saludo hacia los futbolistas benineses, agradeciendo el gesto de admiración. El intercambio dejó una postal que trasciende lo deportivo, reconfirmando una vez más el alcance universal y el respeto que despierta la figura del '10' en cada rincón del planeta.
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