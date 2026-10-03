Por qué no juega Lionel Messi hoy en el amistoso Selección Argentina vs. Burkina Faso
Pese a estar en el país, y tal cual sucedió contra Bolivia, el astro argentino no estará presente este sábado en el Monumental. Los motivos.
El estadio Monumental se prepara para una nueva noche de fútbol con el amistoso de esta noche de la Selección Argentina frente a Burkina Faso, pero entre los hinchas surge la misma pregunta inevitable: ¿por qué no juega Lionel Messi?
Lejos de tratarse de una lesión, una molestia física o una decisión de última hora, la ausencia del capitán estaba planificada y estipulada desde el primer momento por el cuerpo técnico y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Tal como se anunció semanas atrás tras el histórico comunicado en el que el rosarino confirmó su retiro de la Albiceleste, Messi fue citado exclusivamente para el partido despedida que se disputará el próximo martes 6 de octubre en el Monumental ante Benín.
Por esta razón, el capitán no formó parte del plantel que goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba ni sumará minutos en el encuentro de esta noche frente al conjunto africano.
De hecho, fiel a este cronograma especial, el rosarino arribó recién este viernes al país procedente desde Miami, listo para concentrarse de forma exclusiva en lo que será su emotivo y definitivo adiós con la camiseta celeste y blanca ante su público.
La formación de la Selección Argentina sin Lionel Messi
A pocas horas del amistoso internacional de esta noche ante Burkina Faso en el estadio Monumental, el entrenador Lionel Scaloni finalmente confirmó la formación titular con la que la Selección Argentina saldrá a la cancha a partir de las 21 horas.
Si bien el DT no brindó pistas claras durante los entrenamientos en la antesala del encuentro, se perfilaban algunas modificaciones tácticas y de nombres respecto al equipo que goleó a Bolivia en Córdoba, con el objetivo de seguir probando alternativas de cara al futuro.
La formación confirmada por Lionel Scaloni:
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
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