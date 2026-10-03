Por qué no juega Lionel Messi hoy en el amistoso Selección Argentina vs. Burkina Faso

La formación de la Selección Argentina sin Lionel Messi

A pocas horas del amistoso internacional de esta noche ante Burkina Faso en el estadio Monumental, el entrenador Lionel Scaloni finalmente confirmó la formación titular con la que la Selección Argentina saldrá a la cancha a partir de las 21 horas.

Si bien el DT no brindó pistas claras durante los entrenamientos en la antesala del encuentro, se perfilaban algunas modificaciones tácticas y de nombres respecto al equipo que goleó a Bolivia en Córdoba, con el objetivo de seguir probando alternativas de cara al futuro.

La formación confirmada por Lionel Scaloni:

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.