Lionel Messi volvió a hablar tras su despedida de la Selección Argentina: "Me voy satisfecho"

La emotiva reflexión de Lionel Messi sobre su carrera y su despedida de la Selección argentina

Uno de los momentos más profundos de la conversación llegó cuando le preguntaron qué consejo le daría a aquel Lionel Messi de apenas seis años que comenzaba a dar sus primeros pasos en el fútbol.

Lejos de centrarse únicamente en los títulos o los reconocimientos individuales, el rosarino reconoció que, con el paso del tiempo, aprendió la importancia de valorar cada logro y disfrutar más del camino recorrido.

“Que disfrute más las cosas. En el fútbol es muy difícil conseguir cosas. A mí me pasó que yo conseguía algo y ya estaba pensando en lo que venía, no me daba tiempo a disfrutar. No sé si soy consciente todavía de lo que conseguí en el fútbol a nivel grupal e individual”.

Por otra parte, Messi no ocultó lo difícil que resulta despedirse de un espacio que formó parte de su vida durante tantos años. La Selección no solo representó un desafío deportivo, sino también un lugar de pertenencia al que regresó constantemente a lo largo de su trayectoria.

“Muy duro, se me juntan muchas cosas. Voy a dejar un lugar al cual disfrutaba de venir. Lo hice durante más de 20 años, no es fácil dejar”, reconoció.

Lionel Messi recordó sus orígenes y destacó su orgullo de ser argentino

Durante la entrevista, el capitán también se refirió al vínculo especial que existe entre los argentinos y el fútbol, una pasión que, según explicó, fue comprendiendo cada vez más con el transcurso de los años.

“Los argentinos somos especiales, diferentes a todos. El fútbol lo vivimos de una manera difícil de explicar y de entender. Lo aprendí en el día a día, en la vida, a través de los años”, manifestó.

A pesar de haberse instalado en España cuando todavía era un niño, Messi aseguró que nunca perdió la conexión con sus raíces ni con aquellos sueños que tenía cuando comenzaba a jugar a la pelota en Rosario.

“Si bien me fui de muy chiquito a España, nunca dejé de sentirme lo que fui siempre: un chico del barrio que tenía un sueño. La mayoría sueña con ser jugador de primera división. Lo mío después fue mucho más de lo que había soñado. Soy feliz de ser lo que soy, de dónde nací y de todo lo que viví”, subrayó.

Sus palabras reflejaron la emoción de quien, después de atravesar momentos de frustración y alcanzar los mayores reconocimientos deportivos, mira hacia atrás con gratitud por el camino recorrido.

Mientras sus declaraciones continúan despertando reacciones entre los fanáticos, el futbolista también suma nuevos proyectos vinculados al deporte. El pasado 1° de octubre se convirtió oficialmente en propietario del Eldense, institución que compite en la segunda división del fútbol español.