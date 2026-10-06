Lionel Messi y el mensaje antes de su despedida de la Selección Argentina: "Los voy a extrañar"
Antes del esperado encuentro ante Benín, el capitán de la Albiceleste apareció en un video con palabras que resumen el vínculo que construyó durante más de dos décadas.
La cuenta regresiva llegó a su final: Lionel Messi afronta este martes 6 de octubre una jornada que quedará marcada para siempre en la historia de la Selección Argentina. El capitán disputará ante Benín, en el Estadio Monumental, su último partido con la camiseta albiceleste y, antes del comienzo de una noche cargada de homenajes, dejó un mensaje que rápidamente se volvió viral.
“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar", dice Lionel con voz en off. Con esas palabras, acompañadas por un video publicado en redes sociales de Adidas, la marca que lo acompañó desde sus inicios, el capitán anticipó sus sensaciones antes de la despedida.
El mensaje refleja el significado que tuvo la Selección a lo largo de una carrera que comenzó hace más de 20 años y que terminó con una colección de títulos que durante mucho tiempo parecieron imposibles de alcanzar. El partido ante Benín comenzará a las 20 y tendrá como escenario al Monumental, donde miles de hinchas se preparan para acompañar al capitán en su última presentación.
Una noche preparada especialmente para Messi
La jornada no se limitará al encuentro: la AFA organizó una serie de homenajes y espectáculos para acompañar la despedida. La organización diagramó una extensa programación para acompañar el último partido del capitán. Los shows comenzarán alrededor de las 17:30 y tendrán la participación de distintos artistas.
Un Poco de Ruido será uno de los encargados de abrir la jornada, seguido por Seba Mendoza y Román, el Original. También habrá un momento acústico protagonizado por Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas. Luego será el turno de Amar Azul, Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis.
Antes del comienzo del amistoso, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional Argentino. Pero el momento más esperado llegará después del partido.
La despedida incluirá un espectáculo de drones, luces, pirotecnia y lonas dentro del Monumental. Posteriormente, Soledad Pastorutti se presentará ante el público y Ulises Bueno interpretará su show “Trampa”.
La jornada tendrá un cierre especial después de las 22:30, con una sorpresa musical que pondrá el punto final a una noche pensada exclusivamente para homenajear al capitán.
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