Lionel Messi y el mensaje antes de su despedida de la Selección Argentina: "Los voy a extrañar"

Antes del comienzo del amistoso, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional Argentino. Pero el momento más esperado llegará después del partido.

La despedida incluirá un espectáculo de drones, luces, pirotecnia y lonas dentro del Monumental. Posteriormente, Soledad Pastorutti se presentará ante el público y Ulises Bueno interpretará su show “Trampa”.

La jornada tendrá un cierre especial después de las 22:30, con una sorpresa musical que pondrá el punto final a una noche pensada exclusivamente para homenajear al capitán.