El emotivo abrazo del Tata Martino para Lionel Messi tras el reencuentro en la MLS
El entrenador de Atlanta United cruzó palabras con el astro argentino por primera vez desde su retiro de la Selección y dejó una profunda reflexión en la conferencia de prensa.
El cruce entre Inter Miami y Atlanta United regaló uno de los momentos más emotivos de la jornada en la MLS. Tras la igualdad 2-2 en el marcador, todas las miradas se posaron sobre la postal que protagonizaron Lionel Messi y Gerardo Martino. El reencuentro significó la primera vez que ambos se vieron las caras luego de que el astro rosarino anunciara oficialmente su retiro del seleccionado argentino, una decisión que conmovió al mundo del fútbol.
El abrazo en el campo de juego tuvo su correlato en la rueda de prensa posterior, donde el técnico del elenco visitante expuso la faceta más humana del astro. Quien supo dirigirlo en Barcelona, en la Selección Argentina y en las propias Garzas, dejó en claro la razón de su gesto: “En dos meses le pasaron muchas cosas, deportivas y, para mí, las más importantes, familiares. Tenía ganas de darle ese abrazo por todas estas cuestiones”.
El emotivo mensaje del Tata Martino para Lionel Messi tras el reencuentro en la MLS
Con la serenidad que lo caracteriza, el estratega analizó la postura del 10 y sostuvo que la noticia sobre el punto final en la Albiceleste no debería tomar a nadie por sorpresa. El entrenador remarcó que se trataba de un desenlace lógico por el paso del tiempo y el desgaste propio de la alta competencia, asegurando que era un hecho previsible en el corto plazo.
A la hora de enviar un mensaje al hincha argentino y al público en general, el DT de Atlanta United invitó a realizar una reflexión profunda sobre la carrera del capitán. El técnico reconoció que el deseo colectivo suele ser egoísta al querer exigirle la camiseta nacional de manera ininterrumpida, pero marcó que llegó el momento de acompañar su decisión y poner en valor su entorno personal.
En el cierre de su intervención, Martino enfatizó que Messi aún tiene recorrido por delante dentro del fútbol estadounidense con las Garzas, pero remarcó que es tiempo de que priorice el disfrute junto a su familia. El entrenador concluyó su mensaje con la convicción de que, más allá de la tristeza inevitable por no volver a verlo con la celeste y blanca, el rosarino tiene absolutamente merecida esta nueva etapa de tranquilidad.
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