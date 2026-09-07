El emotivo abrazo del Tata Martino para Lionel Messi tras el reencuentro en la MLS

El abrazo en el campo de juego tuvo su correlato en la rueda de prensa posterior, donde el técnico del elenco visitante expuso la faceta más humana del astro. Quien supo dirigirlo en Barcelona, en la Selección Argentina y en las propias Garzas, dejó en claro la razón de su gesto: “En dos meses le pasaron muchas cosas, deportivas y, para mí, las más importantes, familiares. Tenía ganas de darle ese abrazo por todas estas cuestiones”.