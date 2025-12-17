Llamó la atención: a quiénes votó Lionel Messi en la ceremonia de The Best 2025

El galardón mayor quedó en manos de Ousmane Dembélé, figura del Paris Saint-Germain (PSG) campeón de la Champions League, y justamente el francés fue la primera opción elegida por Messi. La decisión no sorprendió por el nivel mostrado por Dembélé durante la temporada, pero sí por el vínculo personal y profesional que los unió en el pasado, tanto en el Barcelona como en el PSG. Con ese voto, el rosarino coincidió con el veredicto final que consagró al extremo como el mejor futbolista del 2025.