Llamó la atención: a quiénes votó Lionel Messi en la ceremonia de The Best 2025
Aunque no fue finalista por primera vez desde la creación del premio, el capitán argentino participó de la votación y dejó un orden sorpresivo en jugadores, técnicos y arqueros.
La ceremonia de The Best 2025 tuvo una particularidad histórica: por primera vez desde que la FIFA instauró estos premios en 2016, Lionel Messi no estuvo entre los finalistas al mejor jugador del año. Sin embargo, su ausencia en la terna principal no le quitó protagonismo a la gala, ya que el astro argentino fue uno de los futbolistas habilitados para emitir su voto y sus elecciones no pasaron inadvertidas.
El galardón mayor quedó en manos de Ousmane Dembélé, figura del Paris Saint-Germain (PSG) campeón de la Champions League, y justamente el francés fue la primera opción elegida por Messi. La decisión no sorprendió por el nivel mostrado por Dembélé durante la temporada, pero sí por el vínculo personal y profesional que los unió en el pasado, tanto en el Barcelona como en el PSG. Con ese voto, el rosarino coincidió con el veredicto final que consagró al extremo como el mejor futbolista del 2025.
En el segundo lugar de su podio personal, Messi ubicó a Kylian Mbappé, otro viejo conocido de su etapa parisina, mientras que el tercer escalón quedó reservado para Lamine Yamal, la joven joya del Barcelona que con apenas 18 años ya se consolidó como una de las grandes irrupciones del fútbol mundial. La inclusión del juvenil español completó un tridente que mezcló experiencia, presente y proyección, y fue una de las elecciones más comentadas.
En cuanto al premio al mejor entrenador del año, el capitán de la Selección Argentina se inclinó por Luis Enrique, con quien compartió una de las etapas más exitosas de su carrera en el Barcelona. Detrás del actual DT del PSG, Messi votó a Hansi Flick, hoy al mando del conjunto catalán, y a Mikel Arteta, responsable del crecimiento sostenido del Arsenal en la Premier League y en Europa.
El rubro de los arqueros también dejó tela para cortar. Messi colocó en el primer lugar a Gianluigi Donnarumma, protagonista del título europeo del PSG, y relegó al segundo puesto a Emiliano "Dibu" Martínez, su compañero en la Selección Argentina y figura determinante en los últimos años. El tercer voto fue para Thibaut Courtois, referente del Real Madrid. El orden elegido, especialmente la posición de Dibu, generó debate entre los hinchas argentinos.
La gala también confirmó el dominio del PSG en el once ideal de la FIFA. El campeón de la Champions aportó cinco nombres a la alineación destacada del año: Donnarumma, Achraf Hakimi, William Pacho, Vitinha y Dembélé, reflejo de una temporada que lo colocó en la cima del fútbol europeo y mundial.
