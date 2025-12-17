Lionel Messi volvió a pisar suelo santafesino junto a su familia y revolucionó Sauce Viejo

Según las proyecciones, la permanencia de Messi en Argentina será breve. Está previsto que regrese a Miami durante la segunda semana de enero para reincorporarse a la pretemporada de Inter Miami, donde afrontará un 2026 exigente y repleto de desafíos. En el horizonte aparecen compromisos de enorme relevancia, como una posible Finalissima ante España y el Mundial, que podría marcar su sexta participación en la máxima cita del fútbol.

Embed LEO MESSI EN SANTA FE



☝️El astro argentino aterrizó en el aeropuerto de Sauce Viejo junto a su familia en un vuelo privado proveniente de Miami.



Messi continúa viaje en auto hacia la ciudad de Rosario donde pasará las fiestas con sus seres queridos pic.twitter.com/WdfGo5lTiz — Sol Play 91.5 (@SolPlay915) December 17, 2025

Mientras tanto, su llegada a Santa Fe volvió a confirmar que, aun lejos de las canchas, Messi sigue siendo capaz de movilizar multitudes con un solo aterrizaje.