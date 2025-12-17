Lionel Messi volvió a pisar suelo santafesino junto a su familia y revolucionó Sauce Viejo
El capitán de la Selección Argentina llegó este miércoles por la mañana al aeropuerto local junto a su familia para pasar las Fiestas en Funes, en medio de un fuerte operativo.
Pasadas las 10 de la mañana de este miércoles, Lionel Messi aterrizó en el aeropuerto de Sauce Viejo y su sola presencia volvió a alterar la calma habitual de la terminal aérea santafesina. El arribo del capitán de la Selección Argentina, procedente de Estados Unidos, generó una inmediata concentración de fanáticos que, pese al hermetismo del operativo, se acercaron con la ilusión de verlo aunque fuera a la distancia.
El campeón del mundo descendió del avión acompañado por su familia y, sin realizar declaraciones públicas, inició rápidamente el traslado terrestre hacia la localidad de Funes, en el Gran Rosario. La llegada de Messi se dio luego de cerrar su calendario deportivo 2025 y finalizar una gira promocional por la India, que lo tuvo como figura central de distintos eventos comerciales.
Con la temporada concluida y antes de iniciar un nuevo año cargado de compromisos, el rosarino eligió, una vez más, regresar a la Argentina para pasar las fiestas en un entorno familiar y lejos de la exposición permanente que vive en el exterior. Como ocurre cada fin de año, el destino elegido fue su residencia ubicada en el country Kentucky, donde suele refugiarse durante Navidad y Año Nuevo.
El operativo de seguridad montado en Sauce Viejo fue importante y se fue ajustando sobre la marcha. Las autoridades buscaron evitar aglomeraciones tanto dentro del aeropuerto como en los accesos y rutas hacia Rosario, conscientes del impacto que genera cada visita del mejor futbolista del mundo. Aun así, la expectativa fue inevitable: vecinos, curiosos y seguidores se apostaron en distintos puntos con la esperanza de obtener una imagen, un saludo o simplemente confirmar con sus propios ojos el regreso de Messi al país.
Más allá del descanso y las celebraciones, esta visita tiene un componente familiar especial. Durante su estadía en la región, Messi participará del casamiento de su hermana María Sol, previsto para el próximo 3 de enero. El evento se organizará con un perfil muy bajo, bajo estrictas medidas de reserva y sin exposición pública, pero suma un motivo emotivo que explica la importancia de este viaje para el astro rosarino, más allá de lo deportivo.
Según las proyecciones, la permanencia de Messi en Argentina será breve. Está previsto que regrese a Miami durante la segunda semana de enero para reincorporarse a la pretemporada de Inter Miami, donde afrontará un 2026 exigente y repleto de desafíos. En el horizonte aparecen compromisos de enorme relevancia, como una posible Finalissima ante España y el Mundial, que podría marcar su sexta participación en la máxima cita del fútbol.
Mientras tanto, su llegada a Santa Fe volvió a confirmar que, aun lejos de las canchas, Messi sigue siendo capaz de movilizar multitudes con un solo aterrizaje.
