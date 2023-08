A 18 años del debut de Lionel Messi en la Selección Argentina

El campeonato del mundo en Qatar 2022 estaba lejos en su histórica carrera y por aquel entonces las críticas eran despiadadas para un chico que ya había sido campeón en el Mundial Juvenil siendo goleador y figura y ya brillaba en el Barcelona junto a Ronaldinho y otros grandes jugadores que quedaron en la historia.

Messi, debut y expulsión

Nada pudo haber salido peor y, de hecho, pocos días después, ante los micrófonos de un canal argentino de deportes, Messi confesó que había pasado por su cabeza un pensamiento tremendista: "no me llamen nunca más". Pero era demasiado bueno y los sucesivos directores técnicos de la Selección no fueron suicidas ni despistados.

Desde entonces, jamás dejó de ser del elenco estable, y tras muchos golpes consecutivos (Copa América 2015, 2016 y el Mundial de 2014 en Brasil), Lionel Messi encontró el merecido premio por el que luchó durante toda su carrera y pudo ponerle "final" feliz a una historia de amor que tuvo de todo.

image.png

Los números de Messi en la Selección Argentina

PRIMERO EN RANKIN DE PRESENCIAS (175)

MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA (103 GOLES)

CAMPEÓN DEL MUNDO (QATAR 2022)

CAMPEÓN DE AMÉRICA (BRASIL 2021)

CAMPEÓN DE LA FINALISSIMA

CAMPEÓN DEL MUNDO JUVENIL (HOLANDA 2005)

CAMPEÓN OLÍMPICO (JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN 2008)