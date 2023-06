Alejandro Fantino destrozó a Mascherano y Lavezzi

En el programa Universo Fantino, transmitido por la emisora Neura, el periodista Alejandro Fantino expresó su opinión acerca de los hechos y teorizó sobre su carrera deportiva al afirmar que varios referentes de la selección argentina lo llevaban por el “mal camino” a La Pulga.

“Él le entregó su vida a la carrera y no a su familia. Él se fue desde muy chiquito, le ofrecieron muchas cosas que acá no tuvo. Se desarraigó, se fue con su mamá y su papá a Barcelona y se construyó como otro. Dejó de ser el Messi de Rosario y acá es cuando quiero analizar películas y no fotos, eso me hizo equivocar algunas percepciones sobre él”, empezó Fantino.

Y, en esa misma línea, continuó al analizar la coyuntura que llevó a Messi a tomar una decisión drástica para el final de su carrera profesional: “Él está con los pies sobre la tierra. Antes lo rodeaban malas juntas sobre su estructura de deporte, que lo hicieron tomar malas decisiones, tales como Javier Mascherano y Ezequiel Lavezzi, quienes le hacían cometer errores en el día a día y no lo dejaban ser Messi. Cuando él curó su alrededor, voló. Siempre le generaron discordia en su cabeza”.