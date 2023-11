El polémico comentario del DT de la Selección francesa sobre el Balón de Oro de Messi

“Mbappé merecía ganar el Balón de Oro este año después de sus actuaciones en el Mundial. Que termine tercero ya es otra decepción. No digo que Messi no se lo merecía, ni Haaland tampoco. Él está decepcionado. Son votos que vienen de todas partes del mundo. Me sorprendió el voto de algunos. Que no pongas a Mbappé en el top 5... No voy a decir que sea deshonestidad, pero no estamos lejos de eso”, expresó Didier Deschamps.

