Lionel Messi sobre el PSG: "La pasé mal por dos años"

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino", reveló el capitán de la Selección Argentina.

EL MAL MOMENTO QUE PASÓ MESSI EN PSG

"Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos. El primer año fue muy difícil. El segundo, los primeros 6 meses me sentí muy bien. Esperaba terminar de otra manera", contó Messi con notable tristeza.

