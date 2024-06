El tenso cruce de Lionel Scaloni con un periodista por el mal estado de las canchas en la Copa América

Embed "DISCULPAME PERO NO TE LO VOY A RESPONDER"



Sin embargo, unos minutos después, otro periodista insistió en el tema y le consultó al defensor campeón del mundo por el césped. Inmediatamente, Scaloni se metió y lo cruzó: “Del campo de juego ya está, Nahuel no va a decir nada”, en clara muestra de personalidad cuidando al futbolista.

Lionel Scaloni sobre los recuerdos negativos en el Metlife

"El fútbol sigue, la pelota no para. El estadio es el mismo, todo lo otro ya es historia, no tiene mucho sentido volver atrás. Es un partido que hemos jugado mucho, no creo que sea diferente a otros. Jugamos como tenemos que hacerlo. Los jugadores saben que hay límites que no se pueden pasar, hay que ser responsables de no dejar al equipo en inferioridad numérica. No tener en contra a Gary Medel y Arturo Vidal puede ser un alivio", dijo.