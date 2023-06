Fuerte revelación de Lionel Messi: "Si no era campeón del mundo..."

image.png

En el distendido diálogo que se conoció este jueves, el astro dijo: "No podía ser que había ganado todo a nivel clubes y que si no lo hacía con la selección me faltaba algo".

"Al Mundial lo disfruté mucho, como no me había pasado antes. Sabía que podía ser el último. Siendo sinceros, si no era campeón del mundo no estaría más en la Selección", reveló el mejor jugador del mundo.

De todos modos, Messi aclaró que, tras el título en Qatar, seguirá para "disfrutar", y explicó: "Hoy siendo campeón del mundo no puedo dejar la selección, y tengo que disfrutar de todo esto. Era como que lo disfrutaba y tenía una tranquilidad y confianza enorme en el grupo", completó más tarde".