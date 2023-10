Furioso, Lionel Messi cruzó con todo a Ibai Llanos: "A vos no te contesto más"

En el inicio de la charla, Ibai lo felicitó pero el 10 enseguida fue al cruce, visiblemente molesto como pocas veces visto. "Gracias, pero estoy enojado con vos. No me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de que me mandaste mensaje y después lo leíste todo público. No te voy a contestar más, porque hacés todo público, no tenés privacidad", le recriminó.