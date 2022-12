Insólito: un periodista mexicano se burló de Messi por errar el penal que le podría haber dado la clasificación

El arquero polaco se lució y tapó un remate muy fuerte de Lionel Messi, que salió a media altura, y podría haber significado el 1 a 0. Luego, claro, llegaron los goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez en el segundo tiempo.

Pero también se movió el marcador en el otro choque: México se puso 2 a 0 arriba ante Arabia Saudita y necesitaba un gol más, o que Argentina marcara el tercero ante los polacos. Es decir, que si la albiceleste se iba 3 a 0, el equipo que dirigía hasta ayer Gerardo "Tata" Martino pasaba a octavos.

En ese contexto, el periodista mexicano Álvaro Morales, que presenciaba el partido de su selección en cancha, seguía por su celular el de Argentina-Polonia. Cuando Leo erró la pena máxima, subió un video burlándose: “Jajaja… lo falló ‘Messisito’”.

Y sumó: “Si bien se ganó y se demostró coraje, otra vez los cambios del Tata (Martino)… Bendito sea Dios, se termina ya la era del Tata. Felicidades a Polonia que clasifica, felicidades a la Albiceleste, que bien Mac Allister, porque si es por Messisito… si es por Messisito nada eh”.

Los usuarios albicelestes se hicieron eco y comenzaron un sin fin de comentarios contra él. El periodista no se quedó atrás y contestó: “Quiero decirles a todos mis haters albicelestes que la verdad… no los leo, pero gracias por escribir. Los contabilizo con mi equipo de trabajo, me informan que son de ahí. Gracias, todo suma, escriban lo que quieran, no los leo de cualquier manera”.

https://twitter.com/AlvaritoMorales/status/1598160265803014145 Un mensaje a todos mis “haters” albicelestes… pic.twitter.com/9CHZ7Nn3i8 — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) December 1, 2022

Finalmente, la Selección de México de Álvaro Morales rompió la tradición de quedarse afuera en octavos de final y quedó eliminado en primera ronda. Cuidado, Argentina y Messi vigilan.