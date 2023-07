La emoción de Esteban Edul al contar la historia detrás del regalo que le dio a Lionel Messi

Una vez que comenzó el programa Equipo F, la conductora del segmento Luciana Rubinska le preguntó al periodista que le había dado al ícono argentino, y fue allí cuando el periodista se quebró al contar la historia de esa casaca.

“Contanos todo”, le dijo la periodista, a lo que el cronista que sigue a la selección argentina para la señal, respondió: “Uno no puede estar en estas vallas con micrófono, porque no se les puede preguntar a los jugadores. Lo que sí le pude dar es algo que le había prometido a mi hijo…”, expresó Edul y, al mismo tiempo, se le quebró la voz de la emoción.

“Ay, te vas a emocionar. Pero emocionate, porque nos emocionamos todos”, le confesó Rubinska. Acto seguido, Esteban siguió con su relato sobre lo que sucedió. “Le había prometido que le iba a dar su camiseta cuando me vine. Es que no es fácil irse de casa 15 días y yo le prometí que le iba a llevar una y él me iba a dar otra. Y me agradeció”

“Es la camiseta de su club, de Club Oeste, donde juega él y nos tratan muy bien a todos”,concluyó Edul. En unas imágenes que se difundieron por las redes sociales tras la llegada del equipo de Miami al estadio, se puede ver a Messi con su matera y en una de sus manos, sostenía la remera de color negro que le dio el periodista.