La revelación de Lionel Messi sobre Lewandowski y su gesto del Topo Gigio

Sin embargo, Lewandoski respondió a aquella dedicatoria de forma contundente: “Me hubiera gustado que sus palabras fueran honestas y no algo vacío”.

MESSI LEWANDOWSKY

Un año después, Messi recordó el cruce que mantuvo con el actual delantero del Barcelona y confesó: “Me habían molestado algunas declaraciones que había hecho, porque cuando gané el Balón de Oro y dije lo que dije, lo sentía de verdad. Que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó”.

“Después del partido con Polonia nos cruzamos, hablamos y quedamos en que fue un malentendido. Lo volví a gambetear porque era él. En ese momento estaba molesto, me parecía que no correspondía lo que dijo. Estaba caliente”, se sinceró Messi.

Reveló que luego, cuando Lewandoski fue al Barcelona, pudieron hablar “muchas cosas del club, de la ciudad y quedó todo bien".

messi lewandowski

Lionel Messi sobre el gesto del Topo Gigio

“Me arrepentí automáticamente”, reveló Messi sobre aquel gesto que hizo frente al banco de Países Bajos, donde se encontraba el director técnico.

La pose del rosarino llegó debido a que Van Gaal había declarado que Messi “no juega mucho cuando el rival tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”.

Al respecto, Messi recordó: "El Topo Gigio me nació ahí y me arrepentí automáticamente. Apenas lo hice dije 'qué pelotudo (sic), qué tengo que hacer. Lo único que falta es que no ganemos'. Suelen pasar esas cosas".

"No jugué caliente. Fue un poco lo que pasó con Lewandowski. Me molesta cuando se habla fuera de la cancha y se falta al respeto al rival. Yo nunca fui así. Dentro de la cancha pueden pasar un millón de cosas y queda ahí. Antes del partido, querer calentarlo y faltar el respeto no lo hice nunca y no me gusta que lo hagan conmigo. Creo que (Van Gaal) lo hizo un poco a propósito, el arquero también había hablado. Esas cosas a mí no me gustan", declaró Messi.