La tremenda revelación que Lionel Messi le hizo a Jorge Valdano sobre el Mundial 2026

En este contexto, el campeón del mundo reveló una frase que le dijo Lionel Messi antes del Mundial de Qatar 2022: “Cuando le entrevisté antes del Mundial, fuera de cámara le dije que iba a jugar cinco mundiales y que ningún futbolista había jugado seis; me dijo que era imposible y me dijo ‘si soy campeón del Mundo, me dejo la camiseta puesta hasta el siguiente Mundial’”, aseguró.

“Ya se verá si Messi es capaz. El fútbol ha demostrado que es prácticamente imposible jugar seis mundiales”, reflexionó.