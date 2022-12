Mike Tyson se enojó con Canelo Álvarez por las amenazas a Lionel Messi: "Si lo tocás..."

"Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera???? Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México!! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre", sostuvo el boxeador.

De hecho, con el trascurrir de las horas, el boxeador salió a disculparse por semejante amenaza: "Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", escribió en sus redes sociales.

La respuesta de Mike Tyson a Canelo Álvarez

Sin embargo y por las dudas, el exboxeador Mike Tyson, dos veces campeón pesado, cruzó a Canelo al enterarse de la amenaza que profiriera contra el 10 argentino.

Reconocido admirador de la Selección Argentina, de Diego Maradona y de Messi, el norteamericano se metió en el cruce y también advirtió: “Alguien llamado ‘Canelo’ amenazó a Messi… Si él se atreve a tocar a Messi, tendré que volver al ring", aseguró a medios internacionales.