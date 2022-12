Rendido ante el capitán: el gran elogio de Walter Samuel para Lionel Messi

walter samuel pablo aimar lionel scaloni seleccion argentina.jpg

“Es el capitán del equipo, nunca se pone nervioso y siempre está entusiasmado", explicó Samuel, de 44 años, al caracterizar con el elogio al rosarino de apenas nueve años menos que él (35).

"Por eso yo estoy tocado por la varita mágica, ya que jugué con Maradona en Boca y me dirigió en el Mundial de Sudáfrica y ahora lo tuve a Messi", manifestó con visible satisfacción".

Y contó lo que vivió cuando su compañero de cuerpo técnico, Pablo Aimar, lloró después del primer gol argentino en el 2-0 sobre México convertido justamente por Messi.

Messi (8).jpg

“En ese momento no me di cuenta que Aimar estaba llorando. Pero después, cuando vimos las imágenes todos nos reímos mucho", arrancó. Y agregó: "Era entendible porque la presión de los días anteriores después de perder en el debut con Arabia Saudita era tan grande que no nos dejaba ni dormir", confesó.

El exfutbolista supo vestir la camiseta argentina en los mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, donde lo dirigió Diego Maradona.