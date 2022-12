Lionel Messi: "Termina un año que jamás podré olvidar"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCm2Ghp-LbNd%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAM8PNEWONWnIiwr8UYk1BrnRFf6FqPYrqXGMRmtDwAs4kZB6WtkYNAFQOVPqgAbUmryymIPgSODApX1rDyrPyqiZAQXSv50O7cNVUTv3RxxmYYsI0uQPsVHVaQzx02u2rU6GgdREW4jUbZBXJEk8pohft7EaQZDZD View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

“También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño”, aclaró el ex goleador de Argentina en Qatar y mejor jugador de la competencia.

“Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos!”, finalizó Messi.