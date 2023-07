Video: Messi salió de la práctica del Inter Miami y cruzó un semáforo en rojo

Florida y la intolerancia a las infracciones de tránsito

La policía del Estado de Florida no tiene tolerancia alguna ante infracciones a las reglas de tránsito. Con luz roja se puede girar a la derecha si no hay peatones presentes cruzando y si no hay un signo específico que lo prohíba. El cambio del semáforo de luz verde a amarilla no contempla la posibilidad de acelerar.