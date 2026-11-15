Thiago Almada, sobre la visita de Messi al Monumental: "Le gusta mucho la cancha de River"

El Guayo FC de Almada, de nuevo en la Copa Potrero

Almada estuvo en la cancha para ver el partido de su equipo contra La Jaula. El Guayo FC ganó por penales, y el jugador celebró el triunfo con los chicos del plantel. Contó que era la primera vez que iba al torneo. Admitió que antes de sumarse tenía miedo de que la organización no estuviera a la altura. Pero se fue conforme: destacó que el grupo se conoce hace tiempo y que los jugadores disfrutan de competir. Cuando le preguntaron por el bicampeonato, prefirió no adelantarse. Dijo que van partido a partido y que la ilusión es llegar tan lejos como en la edición anterior.