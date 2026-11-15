Thiago Almada, sobre la visita de Messi al Monumental: "Le gusta mucho la cancha de River"
Thiago Almada fue a la Copa Potrero 2026 a alentar a El Guayo FC y habló del amistoso entre River e Inter Miami, con Lionel Messi en el Monumental.
Thiago Almada pasó por la Copa Potrero 2026 para alentar a El Guayo FC, el equipo que preside y que defiende el título. Ahí habló del amistoso entre River e Inter Miami en el Monumental, que tendrá a Lionel Messi como gran atracción: “Es especial tenerlo, creo que le gusta mucho la cancha de River”.
Qué dijo Thiago Almada sobre Messi y River vs. Inter Miami
El mediocampista del Millonario contó que la noticia del partido lo tomó por sorpresa cuando la vio. Dijo que espera una linda tarde de fútbol en Núñez. El encuentro con el equipo de la MLS es el amistoso más esperado del cierre del año para el club, sobre todo por la presencia del capitán de la Selección Argentina.
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El Guayo FC de Almada, de nuevo en la Copa Potrero
Almada estuvo en la cancha para ver el partido de su equipo contra La Jaula. El Guayo FC ganó por penales, y el jugador celebró el triunfo con los chicos del plantel. Contó que era la primera vez que iba al torneo. Admitió que antes de sumarse tenía miedo de que la organización no estuviera a la altura. Pero se fue conforme: destacó que el grupo se conoce hace tiempo y que los jugadores disfrutan de competir. Cuando le preguntaron por el bicampeonato, prefirió no adelantarse. Dijo que van partido a partido y que la ilusión es llegar tan lejos como en la edición anterior.
Copa Potrero 2026: fechas y situación de El Guayo FC
El torneo se juega entre el 14 y el 23 de noviembre y reúne a equipos de barrio con figuras del fútbol en un formato profesional. El Guayo FC, campeón de la edición 2025, es puntero del Grupo A y va en busca de retener la corona.
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