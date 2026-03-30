Lionel Scaloni confirmó la lista de 55 jugadores: las fijas, los candidatos y los tapados para el Mundial 2026

Entre las alternativas figuran Leonardo Balerdi, Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta, además de Facundo Medina, Marcos Acuña y Gabriel Rojas. También aparecen como apuestas Tomás Palacios y Agustín Giay, mientras que Juan Foyth quedó descartado por su lesión en el tendón de Aquiles izquierdo.

En el mediocampo, los nombres con mayor presencia son Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás González, Giuliano Simeone y Nico Paz. También aparecen en consideración Valentín Barco, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono. Giovani Lo Celso continúa en evaluación por su lesión, mientras que Valentín Carboni quedó descartado.

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Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez lideran el ataque

En la ofensiva, Lionel Messi encabeza la lista junto a Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada. Entre las alternativas aparece José Manuel López, quien sumó terreno en la consideración del cuerpo técnico. Otros nombres que quedaron relegados por el momento son Valentín Castellanos, Paulo Dybala, Ángel Correa, Santiago Castro y Alejandro Garnacho.

El antecedente de Enzo Fernández, quien se ganó un lugar en Qatar 2022 con muy poco recorrido previo en la Selección Argentina, mantiene abiertas las posibilidades para algunos futbolistas que buscan meterse en la lista definitiva.

Tras la cancelación de la Finalissima ante España y el amistoso frente a Qatar en Doha, la Albiceleste afrontará los compromisos ante Mauritania y Zambia en La Bombonera, que servirán como última evaluación antes de definir los 26 jugadores que intentarán conquistar una nueva estrella mundial.