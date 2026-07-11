Lionel Scaloni, contundente sobre los penales de Lionel Messi en el Mundial 2026: "Ni se me ocurre..."

Para cerrar el tema y despejar cualquier tipo de duda sobre el liderazgo del equipo, Scaloni garantizó que la decisión de patear o ceder el balón recaerá exclusivamente en el "10": "Que haga lo que quiera. Nosotros tenemos gente que pueda patear, claro, pero va a patear él si quiere y si no, él sabrá. Que haga lo que quiera dentro de la cancha".