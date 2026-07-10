Furia en Egipto tras la eliminación: quemaron camisetas de Lionel Messi y de la Selección
Las redes sociales se inundaron de imágenes que muestran a un grupo de simpatizantes egipcios descargando su bronca luego de la derrota ante la Scaloneta en los octavos de final.
La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una estela de euforia en el país, aunque del otro lado del resultado la reacción fue diametralmente opuesta. En Egipto, la eliminación del equipo africano derivó en una serie de manifestaciones de enojo que rápidamente adquirieron notoriedad en las redes sociales.
En distintos videos que comenzaron a circular durante las últimas horas puede observarse a grupos de hinchas egipcios incendiando camisetas de Lionel Messi y de la Selección argentina, en una escena que no tardó en suscitar repercusiones. Incluso, algunas grabaciones muestran casacas del capitán albiceleste, incluidas versiones con los colores de Barcelona, consumidas por las llamas como una forma de exteriorizar el descontento.
Las imágenes no terminaron allí. También se viralizaron registros en los que camisetas argentinas fueron colocadas en el suelo para ser pisadas, un gesto de marcado carácter simbólico que reflejó el fastidio de un sector de la afición tras la agónica remontada del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
El clima de exasperación ya había comenzado inmediatamente después del encuentro. El entrenador Hossam Hassan cargó con dureza contra el arbitraje y deslizó que el desarrollo del partido estuvo condicionado por decisiones que, según su mirada, favorecieron al seleccionado argentino. En la misma sintonía se expresó el futbolista Ziko, quien también cuestionó el desempeño del juez del encuentro.
Sin embargo, no todas las voces dentro del combinado egipcio coincidieron con esa postura. El capitán Mohamed Salah adoptó un tono mucho más mesurado y evitó alimentar la polémica. El experimentado delantero sostuvo que no consideraba que su selección hubiera sido perjudicada de manera deliberada y prefirió destacar el esfuerzo realizado por sus compañeros a lo largo del certamen.
Mientras tanto, el regreso del plantel a Egipto estuvo acompañado por una multitud que se acercó para brindar su respaldo pese a la eliminación. En ese recibimiento también aparecieron algunos gestos hostiles hacia la Argentina, aunque el foco principal estuvo puesto en el reconocimiento a un equipo que protagonizó una de las campañas más meritorias de su historia reciente.
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