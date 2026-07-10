Furia en Egipto tras la eliminación: quemaron camisetas de Lionel Messi y de la Selección

Mientras tanto, el regreso del plantel a Egipto estuvo acompañado por una multitud que se acercó para brindar su respaldo pese a la eliminación. En ese recibimiento también aparecieron algunos gestos hostiles hacia la Argentina, aunque el foco principal estuvo puesto en el reconocimiento a un equipo que protagonizó una de las campañas más meritorias de su historia reciente.