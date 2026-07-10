A seguir haciendo historia: Messi va por otro capítulo en los cuartos de final de un Mundial

La revancha llegaría en Brasil 2014. En esa edición, Argentina logró superar los cuartos de final tras derrotar 1-0 a Bélgica gracias al recordado gol de Gonzalo Higuaín. Aquel triunfo significó mucho más que un simple pase de ronda: permitió que la Selección regresara a las semifinales de un Mundial después de 24 años y alimentó el sueño que terminaría con la disputa de la final en el estadio Maracaná.

La cuarta participación de Messi en esta instancia llegó en Qatar 2022, en uno de los encuentros más recordados de toda su carrera con la camiseta argentina. El enfrentamiento frente a Países Bajos quedó inmortalizado como la denominada "Batalla de Lusail", un partido cargado de tensión, polémicas y emociones.

Ese día, el capitán fue una de las grandes figuras del encuentro. Primero asistió magistralmente a Nahuel Molina para abrir el marcador y luego amplió la ventaja al convertir un penal. Sin embargo, el seleccionado neerlandés reaccionó sobre el final e igualó el resultado gracias a un doblete de Wout Weghorst, llevando la definición a los penales.

En esa instancia apareció Emiliano Martínez con una actuación decisiva para asegurar la clasificación argentina a las semifinales. Más allá del resultado, aquel partido también dejó imágenes que permanecen grabadas en la memoria de los hinchas. Messi celebró su gol con el recordado gesto del "Topo Gigio" dirigido hacia el entrenador Louis van Gaal, con quien mantenía diferencias por declaraciones realizadas antes del partido. Tras el encuentro, además, protagonizó un momento que recorrió el mundo al lanzar su ya célebre frase: "Andá pa' allá, bobo".

El historial de Lionel Messi en cuartos de final de Mundiales