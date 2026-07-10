A seguir haciendo historia: Messi va por otro capítulo en los cuartos de final de un Mundial
Con un recorrido marcado por alegrías, frustraciones y actuaciones memorables, el capitán intentará conducir nuevamente a la Selección hacia las semifinales del certamen.
Lionel Messi volverá a ser el gran protagonista de la Selección Argentina cuando este sábado enfrente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. A sus 39 años, el capitán atraviesa un presente extraordinario y continúa siendo determinante para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo con su máxima figura como principal referencia futbolística.
El rosarino llega a esta instancia en un nivel sobresaliente. Con ocho goles convertidos, comparte el primer lugar de la tabla de máximos anotadores del campeonato junto al francés Kylian Mbappé y volvió a demostrar toda su jerarquía en el triunfo frente a Egipto por los octavos de final.
El compromiso frente a Suiza tendrá un significado especial para el capitán, ya que será la quinta vez que dispute un encuentro correspondiente a esta instancia en una Copa del Mundo. Hasta el momento, su registro muestra un equilibrio absoluto: dos clasificaciones a semifinales y dos eliminaciones.
Cómo le fue a Lionel Messi jugando en cuartos de final en Mundiales
Su primera experiencia en unos cuartos de final ocurrió durante el Mundial de Alemania 2006. En aquella oportunidad, Argentina se enfrentó precisamente al seleccionado anfitrión, aunque Messi permaneció durante todo el partido en el banco de suplentes. El encuentro terminó 1-1 luego de los 120 minutos y Alemania avanzó gracias a la definición por penales.
Cuatro años después, el destino volvió a cruzar a la Albiceleste con los alemanes. En Sudáfrica 2010, Messi ya era considerado el mejor futbolista del planeta, pero el equipo dirigido por Diego Maradona sufrió una dura derrota por 4-0 y quedó eliminado de la competencia.
La revancha llegaría en Brasil 2014. En esa edición, Argentina logró superar los cuartos de final tras derrotar 1-0 a Bélgica gracias al recordado gol de Gonzalo Higuaín. Aquel triunfo significó mucho más que un simple pase de ronda: permitió que la Selección regresara a las semifinales de un Mundial después de 24 años y alimentó el sueño que terminaría con la disputa de la final en el estadio Maracaná.
La cuarta participación de Messi en esta instancia llegó en Qatar 2022, en uno de los encuentros más recordados de toda su carrera con la camiseta argentina. El enfrentamiento frente a Países Bajos quedó inmortalizado como la denominada "Batalla de Lusail", un partido cargado de tensión, polémicas y emociones.
Ese día, el capitán fue una de las grandes figuras del encuentro. Primero asistió magistralmente a Nahuel Molina para abrir el marcador y luego amplió la ventaja al convertir un penal. Sin embargo, el seleccionado neerlandés reaccionó sobre el final e igualó el resultado gracias a un doblete de Wout Weghorst, llevando la definición a los penales.
En esa instancia apareció Emiliano Martínez con una actuación decisiva para asegurar la clasificación argentina a las semifinales. Más allá del resultado, aquel partido también dejó imágenes que permanecen grabadas en la memoria de los hinchas. Messi celebró su gol con el recordado gesto del "Topo Gigio" dirigido hacia el entrenador Louis van Gaal, con quien mantenía diferencias por declaraciones realizadas antes del partido. Tras el encuentro, además, protagonizó un momento que recorrió el mundo al lanzar su ya célebre frase: "Andá pa' allá, bobo".
El historial de Lionel Messi en cuartos de final de Mundiales
- Alemania 2006 (no sumó minutos): Argentina 1(2) - (4)1 Alemania
- Sudáfrica 2010: Argentina 0 - 4 Alemania
- Brasil 2014: Argentina 1 - 0 Bélgica
- Qatar 2022: Argentina 2(4) - (3)2 Países Bajos
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