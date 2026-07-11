Lionel Scaloni se emocionó con el video del nene en un acto escolar: "Nosotros jugamos al fútbol para eso"
El director técnico Lionel Scaloni se mostró conmovido por las imágenes de un alumno que se salió de protocolo durante el festejo del 9 de Julio.
En la antesala del trascendental partido frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se tomó un momento en la conferencia de prensa para destacar el fuerte impacto cultural y el legado que genera el equipo en los más chicos.
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El video del 9 de Julio que conmovió a Lionel Scaloni
Durante el intercambio con los medios en Kansas City, el conductor de la Albiceleste hizo una profunda mención a una secuencia que circuló con fuerza en las redes sociales en las últimas horas. En la filmación se ve a un niño llamado Nacho, alumno del Colegio del Libertador del barrio porteño de Flores, salirse completamente del protocolo escolar durante el acto oficial por el Día de la Independencia para alentar fervientemente al conjunto nacional.
"Me emocionó, un chico que tiene 10 años... si le salió de adentro es increíble", reconoció el DT visiblemente movilizado ante las preguntas sobre las infancias.
El alumno exclamó con fervor: "vamos Argentina, aguante Messi, vamos por la cuarta". Al respecto, el estratega santafesino reflexionó con los ojos iluminados sobre el verdadero sentido de competir: "Nosotros jugamos al fútbol para eso, no solo para ganar. Que un chico de esa edad se salga del protocolo, diga eso y todo el mundo grite Argentina, es el legado que queremos".
Finalmente, remarcó que espera que las futuras generaciones jueguen con esa pasión pura del campito. "Me gustaría que se recuerde a este seleccionado como un equipo que nunca se conformó", concluyó de forma emotiva.
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