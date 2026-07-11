Lionel Scaloni se emocionó con el video del nene en un acto escolar: "Nosotros jugamos al fútbol para eso"

El video del 9 de Julio que conmovió a Lionel Scaloni

Durante el intercambio con los medios en Kansas City, el conductor de la Albiceleste hizo una profunda mención a una secuencia que circuló con fuerza en las redes sociales en las últimas horas. En la filmación se ve a un niño llamado Nacho, alumno del Colegio del Libertador del barrio porteño de Flores, salirse completamente del protocolo escolar durante el acto oficial por el Día de la Independencia para alentar fervientemente al conjunto nacional.