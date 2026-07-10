Mapa en vivo de las lluvias en AMBA: hasta cuándo se mantiene la inestabilidad

Cómo sigue el clima en el AMBA

Se espera una mejora desde este sábado, con cielo nublado durante toda la jornada y temperaturas todavía templadas, rondando entre 9 grados de mínima y 15 de máxima.

Del mismo modo, el domingo se anticipa con cielo mayormente nublado desde la madrugada y hasta la noche; con marcas térmicas oscilando entre una mínima de 8 grados y una máxima de 13.

A partir del lunes se espera un leve descenso térmico, con cielo despejado en la madrugada y mañana y ligeramente nublado en la tarde y noche; acompañado de temperaturas de entre 6 y 14 grados.

Para la continuidad de la semana, el SMN espera por un martes que tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana; pasando por cielo parcialmente nublado en la tarde y noche, con 7 grados de mínima y 16 de máxima.