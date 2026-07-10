Mapa en vivo de las lluvias en AMBA: hasta cuándo se mantiene la inestabilidad
Buenos Aires continúa el fin de semana largo con mal clima y sorpresivas lluvias. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
Luego de varios días con buenas condiciones del clima pero mucho frío, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), volvió a recibir lluvias este viernes 10 de julio, justo en el marco del fin de semana largo que algunos disfrutan por el puente turístico.
El feriado del Día de la Independencia transcurrió con clima ideal, casi primaveral. El sol y las temperaturas agradables se hicieron presentes el 9 de julio, luego de lo que había sido una seguidilla de frío extremo y de una ola polar a principio de semana.
Sin embargo, el viernes amaneció cubierto de nubes, y regresó la inestabilidad con lloviznas aisladas en diferentes sectores de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes continúa con lloviznas en la tarde y lluvias aisladas en la noche; junto con temperaturas de entre 10 y 13 grados.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Se espera una mejora desde este sábado, con cielo nublado durante toda la jornada y temperaturas todavía templadas, rondando entre 9 grados de mínima y 15 de máxima.
Del mismo modo, el domingo se anticipa con cielo mayormente nublado desde la madrugada y hasta la noche; con marcas térmicas oscilando entre una mínima de 8 grados y una máxima de 13.
A partir del lunes se espera un leve descenso térmico, con cielo despejado en la madrugada y mañana y ligeramente nublado en la tarde y noche; acompañado de temperaturas de entre 6 y 14 grados.
Para la continuidad de la semana, el SMN espera por un martes que tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana; pasando por cielo parcialmente nublado en la tarde y noche, con 7 grados de mínima y 16 de máxima.
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