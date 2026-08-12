Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Inter Miami vs. León por la Leagues Cup 2026
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Inter Miami vs. León por la Leagues Cup 2026.
Por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, Inter Miami afrontará este miércoles un partido decisivo frente a León desde las 20.30 en el Nu Stadium de Florida y será determinante para las aspiraciones del conjunto dirigido por Ángel Guillermo Hoyos, que necesita sumar de a tres para intentar meterse entre los equipos que avanzarán a los cuartos de final.
El partido estará atravesado, además, por una situación especial: Lionel Messi volvió a Estados Unidos después de viajar a Rosario por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, y todavía no existe una confirmación sobre su participación frente al conjunto mexicano.
¿Qué necesita Inter Miami para avanzar en Leagues Cup?
Inter Miami llega a la última jornada con tres puntos. En su debut en la competencia, Las Garzas derrotaron 4-2 a Atlético San Luis, pero luego sufrieron una derrota por 2-1 frente a Monterrey.
El panorama obliga al conjunto de Florida a buscar una victoria frente a León para mantener sus posibilidades de clasificación. Sin embargo, incluso una victoria podría no garantizar automáticamente el boleto a la próxima instancia, ya que también deberá prestar atención a los resultados de los demás equipos de la Major League Soccer involucrados en la pelea.
El rival tendrá una realidad completamente diferente. León ganó sus dos partidos anteriores y acumula seis puntos, luego de imponerse ante Nashville SC y Orlando City.
El equipo mexicano llega como líder y sabe que una nueva victoria le permitiría terminar la fase inicial con nueve puntos sobre nueve posibles, una campaña perfecta que lo dejaría en una posición privilegiada para afrontar la siguiente etapa.
Formaciones de Inter Miami vs. León por la Leagues Cup 2026: probables formaciones
- Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Fray, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Casemiro, Rodrigo De Paul, Bright; Luis Suárez y Daniel Pinter. DT: Guillermo Hoyos.
- León: Oscar García; Sebastián Vegas, Juan Guevara, Jhohan Romaña, Iván Moreno, Sebastian Santos; Iván Rodríguez, Arcila, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría; y Cortizo. DT: Javier Gandolfi.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Inter Miami vs. León
La televisación estará a cargo de Apple TV. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación.
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