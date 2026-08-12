Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Inter Miami vs. León por la Leagues Cup 2026

El equipo mexicano llega como líder y sabe que una nueva victoria le permitiría terminar la fase inicial con nueve puntos sobre nueve posibles, una campaña perfecta que lo dejaría en una posición privilegiada para afrontar la siguiente etapa.

La dedicatoria de Rodrigo de Paul a Lionel Messi por la muerte de Jorge Messi.

Formaciones de Inter Miami vs. León por la Leagues Cup 2026: probables formaciones

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Fray, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Casemiro, Rodrigo De Paul, Bright; Luis Suárez y Daniel Pinter. DT: Guillermo Hoyos.

Rocco Ríos Novo; Fray, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Casemiro, Rodrigo De Paul, Bright; Luis Suárez y Daniel Pinter. León: Oscar García; Sebastián Vegas, Juan Guevara, Jhohan Romaña, Iván Moreno, Sebastian Santos; Iván Rodríguez, Arcila, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría; y Cortizo. DT: Javier Gandolfi.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Inter Miami vs. León

La televisación estará a cargo de Apple TV. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación.