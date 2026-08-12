Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Tigre vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Tigre vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana.
Tigre y Montevideo City Torque se enfrentan este miércoles, desde las 19, en el estadio José Dellagiovanna, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Con la televisación de ESPN, Ramón Abatti será el árbitro principal, mientras que su compatriota Rodolpho Toski estará a cargo del VAR. La serie se definirá el próximo miércoles 19 de agosto en Uruguay.
El "Matador" llega a esta instancia tras superar a Nacional de Montevideo en los playoffs, con un 3-0 en el Gran Parque Central y, pese a caer 2-1 en Victoria en la revancha, selló su clasificación con un 4-2 en el global. De esta manera, volvió a meterse entre los 16 mejores de la competencia después de 14 años.
Por su parte, City Torque, que avanzó a los octavos de final tras terminar primero e invicto en el Grupo F, sumó 13 puntos sobre 18 posibles, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota, y aseguró su clasificación en la última fecha luego de igualar 2-2 ante Grêmio en Porto Alegre.
Formaciones de Tigre vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana
- Tigre: Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Jalil Elías, Martín Garay, Santiago López, Tiago Serrago, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
- Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Kevin Silva, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Eduardo Agüero, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Bautista Kociubinski, Gonzalo Montes, Esteban Obregón; Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Tigre vs. Montevideo City Torque
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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