Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Tigre vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana

El "Matador" llega a esta instancia tras superar a Nacional de Montevideo en los playoffs, con un 3-0 en el Gran Parque Central y, pese a caer 2-1 en Victoria en la revancha, selló su clasificación con un 4-2 en el global. De esta manera, volvió a meterse entre los 16 mejores de la competencia después de 14 años.