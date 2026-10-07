Lionel Scaloni tras la despedida de Lionel Messi: "Ese aura yo no se la vi a nadie en mi vida"
El director técnico de la Selección Argentina se quebró al hablar del final de la era de Lionel Messi en el equipo nacional y destacó el legado que deja el capitán.
Tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el estadio Monumental frente a Benín, el entrenador Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa y dejó profundas reflexiones sobre lo que significó dirigir al mejor jugador de todos los tiempos. Visiblemente conmovido, el DT reconoció el vacío que dejará el capitán en el vestuario.
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A través de las redes sociales oficiales de la Albiceleste, el técnico campeón del mundo compartió su tristeza por la partida del ’10’ y analizó cómo deberá reestructurarse el equipo de cara al futuro:
- Un sueño cumplido: "Ha sido un sueño que pude hacer realidad, nunca pensé que iba a ser el entrenador del mejor futbolista de la historia. Le agradecemos infinitamente habernos dado la posibilidad de estar con él".
- La emoción y el legado: "Las lágrimas son porque se me vienen a la cabeza muchas cosas. No verlo más va a ser triste, nos deja un legado increíble".
- Una presencia inigualable: "Estamos con gente joven, ahora esto sigue, pero la sensación de tener a él de tu lado es incomparable. Es difícil de hacerlo entender, por más equipo que podamos rearmar, que podrá ser un gran equipo. Ese aura yo no se la vi a nadie en mi vida".
- Cómo planificar el futuro sin su magia: "La única manera de compensarlo es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena. Ese futbolista que, aunque hicieras un mal partido, te abría el partido con su genialidad, no lo tenés; pero sí tenemos un equipo que puede hacer muchas cosas, entre todos".
- Agradecimiento eterno: "No habrá nada igual en los terrenos de juego. Le estamos agradecidos por todo lo que nos ha dado, lo que nos deja. El legado que deja es increíble".
De esta manera, el cuerpo técnico y el plantel cierran un ciclo dorado pero ya mentalizan el desafío de mantener la competitividad colectiva tras la partida del líder indiscutido.
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