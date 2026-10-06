Las lágrimas de Lionel Scaloni y Lionel Messi durante el último Himno del capitán

Pocos momentos logran erizar la piel en un partido de la Selección Argentina como el instante en el que retumban las estrofas del Himno Nacional. Sin embargo, en esta oportunidad la vibración fue distinta, atravesada por una carga de nostalgia imborrable: era la última vez que Lionel Messi las entonaba vistiendo la camiseta albiceleste en el campo de juego y las lágrimas de Lionel Scaloni demostraron que la magia del momento y la innegable tristeza no se pueden ocultar.