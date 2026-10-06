Las lágrimas de Lionel Scaloni y Lionel Messi durante el último Himno del capitán
Como era de esperarse, la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina está cargada de lágrimas. Las suyas y las del DT no se hicieron esperar.
Pocos momentos logran erizar la piel en un partido de la Selección Argentina como el instante en el que retumban las estrofas del Himno Nacional. Sin embargo, en esta oportunidad la vibración fue distinta, atravesada por una carga de nostalgia imborrable: era la última vez que Lionel Messi las entonaba vistiendo la camiseta albiceleste en el campo de juego y las lágrimas de Lionel Scaloni demostraron que la magia del momento y la innegable tristeza no se pueden ocultar.
Ante más de 80.000 almas que colmaron el estadio Monumental para presenciar el "último tango" del capitán en el marco del amistoso frente a Benín, la emoción colectiva estalló desde el primer minuto. Pero las cámaras se centraron en el DT de la Selección Argentina y su capitán, Lionel Messi, que tampoco pudo contener las lágrimas.
El cántico sagrado no solo unió a las tribunas, sino que selló una despedida épica para el '10' en una noche que ya quedó marcada a fuego en la historia del fútbol argentino.
Fabio Santana, el encargado de entonar el Himno Nacional en la despedida de Messi
La distinción de entonar las estrofas del Himno recayó en Fabio Santana, excombatiente de la Guerra de Malvinas y cantante, originario de La Matanza.
El propio artista dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con un conmovedor mensaje dedicado a sus familiares y seres queridos: "Para los amigos, para la familia, para los que quiero y me quieren", expresó al anunciar el importante compromiso que asumió este martes.
La designación de Santana trascendió lo estrictamente musical para aportar una fuerte carga simbólica a la jornada. No es la primera vez que entona las estrofas del Himno en un evento deportivo de gran escala: ya lo hizo anteriormente en el partido Argentina - Colombia por las eliminatorias de la Copa del Mundo.
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